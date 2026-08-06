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侯友宜視察猴硐瑞三整煤廠 二期修復即將啟用
新北市長侯友宜今(6)日前往瑞芳區視察瑞三鑛業整煤廠第二期修復工程，了解工程進度與未來營運規劃。侯友宜表示，瑞三整煤廠是臺灣煤礦產業的重要歷史見證，市府持續投入修復保存，希望完整保留珍貴礦業文化資產，打造兼具教育、文化與觀光功能的礦業文化園區。
侯友宜指出，瑞三整煤廠第一期修復工程於111年開館啟用，不僅榮獲公共工程金質獎肯定，也成為猴硐重要文化觀光據點。即將啟用的第二期工程，完成運煤系統及相關礦業設施修復，進一步串聯猴硐煤礦園區及周邊歷史景點，讓民眾更完整認識臺灣礦業發展歷程，延續礦山文化記憶。
新北市政府將持續推動礦業文化保存與觀光發展，透過歷史建築活化、文化資產保存及觀光資源整合，讓更多國內外旅客深入認識瑞芳礦山文化，帶動地方產業發展，也讓珍貴的礦業文化持續傳承。
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