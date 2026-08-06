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北市免費營養午餐廚餘、剩食處理惹議 教育局揭實際作法

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市議員林亮君。聯合報系資料照
民進黨台北市議員林亮君。聯合報系資料照

北市免費營養午餐的廚餘去化受矚，教育局長湯志民昨拋出有討論剩食是否跟弱勢單位交流，引發綠營抨擊「廚餘給弱勢吃」。湯今澄清，學生已取餐或食用後的廚餘，絕對不可能也不會再提供給任何人食用；教育局說，廚餘由團膳業者處理，剩食除留樣備餐，將併廚餘處理。

教育局湯志民局長澄清，過去有議員提議將「備餐提供弱勢團體」，避免餐食浪費的想法；教育局已於昨日邀請衛生局、社會局、民政局及校長協會研商，考量食安、每日備餐量不固定等因素，已決議不採納這樣的作法。

教育局表示，北市115學度年起，全面推動公私立國中小免費營養午餐政策，除照顧學生營養健康、落實永續惜食理念，已於7月31日函頒「台北市公私立國民中小學廚餘處理標準作業程序」，提供北市各級機關學校作為廚餘處理指引。

教育局說，營養午餐剩食為未食用且未受汙染的食物，涉及食品安全相關規定，與廚餘概念不同，午餐廚餘由團膳業者處理，剩食除部分作為留樣備餐外，將併同廚餘處理。

教育局指出，已規畫於8月中旬辦理相關說明會，確保學校等相關單位因應開學廚餘處理。本學期開學後將透過科學減量與源頭控管，要求各校落實用餐人數回報、合理備餐、每日廚餘秤重與拍照記錄，建構透明、合法且收運分離的清運機制。

教育局強調，將持續透過午餐輔導團實地指導與跨局處合作，督導各校落實廚餘處理標準作業程序，透過多元措施精準估算供餐數量、降低各校廚餘量，並結合惜食與營養教育，與團膳業者共同精進供餐品質，打造讓學生安心、家長放心的校園午餐環境。

台北市教育局長湯志民。圖／北市教育局提供
台北市教育局長湯志民。圖／北市教育局提供

北市免費營養午餐的廚餘去化受矚，教育局長湯志民昨拋出有討論剩食是否跟弱勢單位交流，引發綠營抨擊「廚餘給弱勢吃」。聯合報系資料照
北市免費營養午餐的廚餘去化受矚，教育局長湯志民昨拋出有討論剩食是否跟弱勢單位交流，引發綠營抨擊「廚餘給弱勢吃」。聯合報系資料照

營養午餐 免費 剩食

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