北市至善路單車道全新亮相 設緩衝帶分車流 交通局：給騎士安全的空間

台北市至善路近期新設單獨自行車道，地面上可見重新銑鋪紅色自行車圖案。交通局長謝銘鴻表示，該路段自行車騎士眾多，趁著道路重新銑鋪過程施作；路型會調整的會越來越好，讓自行車騎士也有安全的騎乘空間。

謝銘鴻表示，至善路在自行車友中，是「風中劍」知名的爬坡路線，由風櫃嘴、中社路與劍南路三段山路組合，也因此每到假日就有非常多的車友前來騎乘。

他說，除了自行車騎乘人數高之外，也不同於市區內臨停車輛多，經過交通局同仁規畫，不影響車道寬、車道數的情況下，加上配置一處緩衝帶，非常適合騎士騎乘。「自己昨天也有騎過，加上樹木綠帶，很舒服。」

謝銘鴻說，在做新的路行規畫時，通常與新工處合作，趁著道路銑鋪的同時規畫路行，除了自行車道，也包含行穿線退縮、新增庇護島等，這也是避免二次施工造成不便。

他也說，該路段是分別為人行道、側溝、自行車道、停車格及汽機車道，目的是以汽車停車格作為自行車道與汽機車道緩衝，使車流上的速差能夠分離，避免追撞危險。

至於完工後，自行車是否不能騎上人行道等人車分流，謝銘鴻說，未來會持續規畫，不過希望是能夠人車分流，但會以勸導方式取代直接開罰。

交工處設施科長許銓倫說，目前進行至善路的福林路至中影文化城，辦理路面更新作業。經檢視既有交通流量可滿足情況下，運用既有部分慢車道與路肩空間規劃「保護型自行車道」，並整理沿線交通動線調整車道配置，使道路上下游車道平衡，且透過縮小路口，減少行人穿越路口距離，提高道路安全與效率。

她說，目前新工處正在施工當中，近期應可完成南側及北側（福林路至中影文化城）標線繪設。未來其他路段，會依新工處銑鋪期程檢討，若需求及道路條件許可，也會納入評估。