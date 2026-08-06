新北市長侯友宜今天率團隊前往瑞芳區展開行動治理基層建設督導，行程兼顧礦業文化保存、宗教信仰傳承及地方建設發展等面向，並視察瑞三鑛業整煤廠，侯說，當年他當市長時多是廢墟，經過多年的努力鑛業整煤廠風華再現，第一期工程在111年完畢以後一直努力，希望在第二期工程把它做到位。

侯友宜表示，瑞三鑛業整煤廠是台灣煤礦產業的重要歷史見證，第一期修復工程歷時三年完成，於111年正式開館啟用，不僅榮獲第22屆公共工程金質獎，也成功活化礦業文化資產，成為猴硐重要文化觀光據點。

候說，目前第二期修復工程也即將啟用開放，本期工程修復運煤系統等重要礦業遺跡，完整保存珍貴煤礦文化資產，並串聯猴硐煤礦園區及周邊歷史景點，打造完整礦業文化廊帶，延續礦山記憶，帶動地方文化觀光發展。

今天關聖帝君聖誕，侯友宜隨後前往地方重要信仰中心勸濟堂參拜祈福，感謝廟方長期投入公益慈善。侯友宜指出，早期礦工多以關聖帝君為精神寄託，忠義、誠信的精神凝聚地方情感，已成為礦山文化的重要象徵。隨後，侯市長前往九份聖明宮參拜，肯定廟方長年投入急難救助、弱勢關懷與長者服務，屢獲新北市績優宗教團體肯定，展現安定人心的重要力量。

里政交流會瑞芳區長楊勝閔簡報近年市政建設成果。市府積極推動道路及排水改善、醫療長照、防災韌性及公共設施建設，並持續完善九份、金瓜石、猴硐及深澳等觀光據點，透過推動雙百年環線、九份紅燈籠祭、三貂嶺生態友善隧道、深澳鐵道自行車及九份國際級友善公廁等建設，打造國際觀光品牌，同時兼顧居民生活品質，落實「觀光帶動發展、在地共享成果」的施政理念。

侯友宜說，瑞芳地政事務所暨衛生所辦公廳舍重建，預計117年完工，不只提升基層洽公品質，還能增加開放綠地空間。還有興建瑞芳醫療長照設施大樓，期許把當地的緊急醫療跟長照照顧網絡做得更完善。

侯友宜會中表示，瑞芳的環境整治、山坡保護等都是防汛安全的重要一環。市府將持續整合跨局處資源，傾聽地方聲音，提升公共服務品質，打造更安全、宜居的山海城市。

新北市長侯友宜今天率團隊前往瑞芳區展開行動治理基層建設督導。圖／新北市政府提供

侯友宜行動治理推動瑞芳礦業文化保存，視察瑞三鑛業整煤廠。圖／新北市政府提供

侯友宜行動治理推動瑞芳礦業文化保存，視察瑞三鑛業整煤廠。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今天率團隊前往瑞芳區展開行動治理基層建設督導。圖／新北市政府提供