營養午餐開放家長加價？新北教育局：計畫允許

新北市免費營養午餐8月底開學就要上路，補助每生每餐75元。民進黨新北市議員林秉宥今天在議會質詢指出，餐費固定若遇上物價上漲，恐影響餐食品質，建議比照部分私校，開放家長自費加值，餐點品質提升，才能減少廚餘。教育局長張明文表示，今年是政策第一年上路，今年公立學校暫時沒有學校有自費加值的情形，但計畫允許疊加餐費。

林秉宥表示，台北市目前仍有部分學校營養午餐標案尚未完成，新北市前幾天也有約六成學校尚未確定，他詢問新北目前營養午餐招標進度。

張明文回應，教育局昨天召開列管會議，目前約還有73校持續辦理中，每周都會召開列管會議追蹤進度，預估8月中下旬大部分學校都能完成，與往年時程相近。

林秉宥指出，台北市有家長反映，免費政策後餐費由市府統一負擔，若家長希望加價提升餐點內容，是否可行？

張明文表示，今年市府補助最高75元費用，今年是第一年，公立學校目前沒有加價的學校，但計畫沒有疊加限制，他舉私立學校餐費130元，市府補助75元，其他費用就是家長負擔。

林秉宥說，餐點品質與廚餘量息息相關，不好吃孩子自然吃不完，反造成浪費，市府應建立家長願意共同分擔的機制，提高餐食品質，同時推動光盤運動，減少廚餘。

張明文表示，統計新北每天平均每位學生廚餘約150公克，由於中央規範須預留備餐量，也會影響整體廚餘數據，將持續精進免費營養午餐政策，兼顧供餐品質與廚餘減量。