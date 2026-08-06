建構「絕對信任」防弊網...北市政風處擴大觸角至「泛公部門」

落實公益揭弊保護法精神，並貫徹推動廉能治理與風險預防，北市政風處今年全面擴大防弊觸角，擴大於北市府市營事業、行政法人、財團法人及轉投資事業等「泛公部門」舉辦高階專班講習。

北市長蔣萬安於第42次廉政透明委員會會議中也表示，推動公益揭弊保護的成功關鍵，在於「建立吹哨者對受理揭弊機關之絕對信任」，並須持續強化內控與保護措施。

為深耕揭弊法令推動作為，政風處8月6日、7日辦理公益揭弊者保護法系列專班講習，藉由串聯機關內在彈性鍛鍊、放眼經營管理角度，打破過去僅限公務機關的框架，將防弊網絡直接延伸至市民生活與公共利益息息相關的各類特許、轉投資與法人機構，協助各泛公部門穩健建構周延的揭弊保護網。

本次課程內容跳脫單向、生硬的法規宣導，聚焦於揭弊受理流程與真實調查經驗的深度剖析，提供管理者精進行政管理作為，將揭弊保護轉化為組織免疫力與長遠競爭力的契機，進而成為組織永續發展的後盾。

「揭弊保護不只是法律義務，更是組織健全營運的防護網。」政風處表示，期盼透過各泛公部門齊心參與的標竿實務講習，澈底消除同仁與內部員工的後顧之憂，讓正確、合法的內部揭弊成為機關自我淨化的正向循環，建構「絕對信任」的機關防弊網。