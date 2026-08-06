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新北住都發布2025永續報告書 首次導入「社會投資報酬率」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北住都中心發行2025年永續報告書，完整揭露在環境、社會及治理三大面向的推動成果。圖／新北市政府都市更新處提供
新北住都中心發行2025年永續報告書，完整揭露在環境、社會及治理三大面向的推動成果。圖／新北市政府都市更新處提供

新北住都中心自2022年起自主發行永續報告書，最新2025年永續報告書首次導入社會投資報酬率（SROI）概念，具體描述社宅服務、都市更新所產生的非經濟、無形之社會與環境影響力，持續以「加速推動都市更新」及「提升社會住宅品質管理」為兩大業務主軸，從社宅營運、公辦都更、危險建築物重建、弱勢關懷、節能減碳到供應鏈管理，逐步建構兼顧環境、社會與治理的永續城市服務體系。

新北住都中心指出，「永續」不只是報告書中的績效數據，更是回應市民居住需求、提升城市韌性及實踐居住正義的重要承諾。為促進環境永續，推動溫室氣體盤查、節能管理、再生能源、綠建築及資源循環，在都市更新案件中，將低碳與綠色設計納入招商及公開評選要求，推動取得綠建築、低碳建築及智慧建築等標章。同時，將環境管理及職業安全納入供應商評鑑項目，2025年完成70家合作廠商評核，透過採購及契約管理機制帶動供應鏈轉型，共同重視環境保護、勞動安全、誠信經營及企業社會責任。

新北住都中心管運社會住宅規模截至2025年底，已擴增至37處、共4824戶，包含都更中繼住宅，整體平均入住率達95%。為確保有限的社宅資源能優先支持有需要的市民，中心實際弱勢住戶入住比例達53%，高於住宅法所定40%以上的要求，相當於每兩戶社宅中，即有一戶提供予弱勢家庭。

2025年社宅屋頂太陽能系統發電量達2萬3830度，雨水回收總容量達2754立方公尺，透過節能設備、雨水回收、透水鋪面、原生植栽及都市農園等設計，不僅減少資源消耗，也提升環境韌性。為降低廢棄物處理造成的環境負荷，中心更在社宅設置智慧瓶罐回收機，鼓勵住戶從日常生活實踐資源循環，2025年回收寶特瓶總高度約為3676公尺，相當於7.24座台北101大樓，營運規模持續成長，打造社宅減碳生態圈。

新北住都中心2025年持續辦理12案公辦都市更新，其中永和大陳地區更新單元1完成招商，為整合難度極高的大陳地區都更完成最後一塊重要拼圖。民辦都市更新方面，持續推動「危險建築物580專案計畫」，針對海砂屋及耐震能力不足建築，協助居民整合重建意願，提供評估、財務試算及招商等服務。其中，土城清水段案於不到一年內住戶同意比例即突破80%，順利完成招商簽約，成為580專案首宗成功案例，強化社區面對地震等災害的防災韌性。

為降低都市更新資訊落差，新北住都中心亦持續透過都更說明會、駐點服務、社區訪談及公聽會，提供市民更完整的法令、程序及權益資訊。迄今累計辦理1,207場法令宣導及說明會，參與民眾超過18萬人次，協助市民從多元專業角度了解都市更新，加強政策溝通與民眾參與。

新北住都中心表示，永續是城市治理必須持續實踐的核心價值，未來將以社會住宅營運、公辦都市更新及都市韌性建構為三大主軸，把永續理念落實於每一項政策、服務與建設，從提供安居空間進一步串聯社區、環境與城市發展，讓每一次重建都提升安全、每一處社宅都承載共融、每一項治理行動都為下一代累積更具韌性的城市基礎。

新北住都中心從社宅營運、公辦都更、危險建築物重建、弱勢關懷、節能減碳到供應鏈管理，逐步建構兼顧環境、社會與治理的永續城市服務體系。圖／新北市政府都市更新處提供
新北住都中心從社宅營運、公辦都更、危險建築物重建、弱勢關懷、節能減碳到供應鏈管理，逐步建構兼顧環境、社會與治理的永續城市服務體系。圖／新北市政府都市更新處提供

永續 新北 公辦都更

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