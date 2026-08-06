新北住都中心永續報告首導入SROI 社宅弱勢入住率達53%

新北市住宅及都市更新中心自2022年起自主發行永續報告書，最新公布的2025年永續報告書首度導入社會投資報酬率（SROI）概念，呈現社會住宅服務、都市更新等業務產生的非經濟及無形社會、環境影響。報告顯示，截至2025年底，中心管運社宅已達37處、共4824戶，整體平均入住率95%，實際弱勢住戶入住比例達53%，高於「住宅法」規定的40%。

新北住都中心表示，2025年持續以「加速推動都市更新」及「提升社會住宅品質管理」為兩大業務主軸，涵蓋社宅營運、公辦都更、危險建築物重建、弱勢關懷、節能減碳及供應鏈管理，逐步建構兼顧環境、社會與治理的城市服務體系。

住都中心指出，為確保有限社宅資源優先支持有需求的市民，目前實際具弱勢身分的住戶占比達53%，相當於每兩戶社宅中，就有超過一戶提供弱勢家庭居住。包含都更中繼住宅在內，2025年底管運規模已增至37處、4824戶，平均入住率達95%。

環境永續方面，住都中心推動溫室氣體盤查、節能管理、再生能源、綠建築及資源循環，並在都市更新案件招商及公開評選時，納入低碳與綠色設計要求，推動取得綠建築、低碳建築及智慧建築等標章。

報告顯示，2025年社宅屋頂太陽能系統發電量達2萬3830度，雨水回收總容量2754立方公尺；社宅也設置智慧瓶罐回收機，全年回收寶特瓶堆疊總高度約3676公尺，相當於7.24座台北101大樓。

在供應鏈管理方面，住都中心將環境管理、職業安全、誠信經營及企業社會責任納入供應商評鑑，2025年完成70家合作廠商評核，盼透過採購及契約管理機制，帶動合作廠商共同投入環境保護及勞動安全。

都市更新方面，住都中心2025年持續辦理12案公辦都更，其中永和大陳地區更新單元1完成招商，補上大陳地區都市更新的重要拼圖；民辦都更則持續推動「危險建築物580專案計畫」，協助海砂屋及耐震能力不足建築進行意願整合、評估、財務試算及招商。

其中，土城清水段案在不到一年內，住戶同意比例即突破80%，並完成招商簽約，成為580專案首宗成功案例。住都中心表示，相關更新除改善居住環境，也有助提升社區面對地震等災害的防災韌性。

為降低都市更新資訊落差，住都中心亦持續辦理都更說明會、駐點服務、社區訪談及公聽會，迄今累計辦理1207場法令宣導及說明會，參與人數超過18萬人次。

新北住都中心表示，未來將以社會住宅營運、公辦都市更新及都市韌性建構為三大主軸，持續將永續理念落實於政策、服務與建設，讓社宅不僅提供居住空間，也能串聯社區、環境與城市發展。