國家兒童未來館95.4億元公告招標 侯友宜：遲到總比沒有到好

行政院核定新北市板橋車站旁「新板特區第三種特定專用區」，興建台灣首座以兒童為主體的國家兒童未來館，建築工程預算共95.4億元5日正式上網公告。市長侯友宜說，兒童未來館說了太多太多年了，聽到上網招標的這個消息，遲到總比沒有到好。

侯友宜今天到瑞芳受訪時表示，兒童未來館說了太多太多年了，這是一個板橋的黃金地段，每天走過去都看到都有點心酸跟無奈，不過聽到上網招標的這個消息，遲到總比沒有到好。

侯友宜說，未來在整個規畫的過程當中，除了是家庭、孩子們最大的期望以外，也希望能夠跟地方並肩作戰，了解地方的需求跟建議，讓國家兒童未來館成為新北市另外一個非常重要的地標，讓親子和樂在這個地方。

文化部表示，國家兒童未來館是近年來在新北市，甚至全台灣最重大的設施及建設之一，更標示了政府長期以來對兒童、對青少年、對文化的重視，也宣示政府全力投資未來的決心，廣邀具備相關工程實績與專業能力的優質團隊踴躍投標。

文化部表示，鄰近台鐵、高鐵、捷運、客運站等重要交通節點的國家兒童未來館，建築基地約3.3公頃。設計團隊盼讓這個新北市核心區域的文化建設，真正符合兒童需求，並作為城市及台灣新地標。