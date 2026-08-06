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「2026北海潮與火」本周停辦 火舞表演延至8月16日

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
受到白海豚颱風影響，新北市政府本周末8日、9日在金山中角灣衝浪基地舉辦的「北海潮與火」系列活動決定停辦，8日重頭戲「火舞表演」系列活動順延至16日原時段、原地點舉行，9日原定活動取消不再另行補辦。圖／新北市景觀處提供
受到白海豚颱風影響，新北市政府本周末8日、9日在金山中角灣衝浪基地舉辦的「北海潮與火」系列活動決定停辦，8日重頭戲「火舞表演」系列活動順延至16日原時段、原地點舉行，9日原定活動取消不再另行補辦。圖／新北市景觀處提供

受到白海豚颱風影響，新北市政府本周末8日、9日在金山中角灣衝浪基地舉辦的「北海潮與火」系列活動決定停辦，8日重頭戲「火舞表演」系列活動順延至16日原時段、原地點舉行，9日原定活動取消不再另行補辦。

新北市景觀處表示，儘管本周活動受天候影響停辦，仍邀請民眾15、16日安排周末走訪北海岸，中角灣沙灘除可欣賞精彩火舞演出搭配市集與電音趴，連續2天將帶來精彩度不減的豐富活動，詳情請至2026北海潮與火活動官網（https://northcoastlightfestival.org/）以及賞花快報臉書查詢各項最新資訊。

白海豚颱風 衝浪

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