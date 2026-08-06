「2026北海潮與火」本周停辦 火舞表演延至8月16日

行政院核定新北市板橋車站旁「新板特區第三種特定專用區」，興建台灣首座以兒童為主體的國家兒童未來館，建築工程預算共95.4億元5日正式上網公告。市長侯友宜說，兒童未來館說了太多太多年了，聽到上網招標的這個消息，遲到總比沒有到好。

2026-08-06 12:18