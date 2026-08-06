北市13日防空演習行動網路將降速 警籲先查避難處位置並截圖

台北市2026城鎮韌性防空演習將於8月13日下午2時30分至3時舉行，比往年延後一小時。演習期間全市實施人車管制，室內外營業及活動原則上暫停；警方提醒，當天行動網路將降速，民眾應事先查好附近防空避難設施並截圖保存，避免警報響起後無法上網搜尋。

台北市警察局表示，民眾聽到緊急警報後，應依現場警力、民防人員引導，遵守「地下優於地上、室內優於室外」原則，優先進入防空避難設施；若所在建築沒有避難設施或不便移動，可就近進入室內，遠離玻璃門窗及危險物品，並採取降低身體、保護頭部的姿勢。

今年演習期間將實施行動網路降速，警方建議民眾提前下載「北市警政App」、「警政服務App」或「消防防災e點通App」的離線地圖，先查詢住家、公司或常去地點附近的避難設施，再將位置截圖存在手機。

演習期間，醫療行為及暫停後可能危害人身安全的必要工作不受管制。機場、港口、鐵路、高速公路、高架道路及捷運列車也照常運行，但下飛機、下船、下車的旅客，以及接送親友或駛下交流道的車輛，仍須依現場人員指示避難。

警方也要求防空避難設施的管理委員會、保全及住戶，聽到警報後應主動開啟地下室車道鐵捲門、柵欄及出入口，供附近民眾進入避難。

警方提醒，演習時不要留在騎樓或窗邊觀看；未依規定配合疏散避難，依民防法可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。