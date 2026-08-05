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基隆看守所、董氏基金會攜手推戒菸 父親節前表揚得獎者 李㼈等人見證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
法務部矯正署基隆看守所與董氏基金會合辦戒菸獎勵活動，今天表揚戒菸滿3個月同仁。董事基金會終身義工陳淑麗擔任主持人，藝人李㼈、周子寒及唐玲等人到場參與。圖／基隆看守所提供
法務部矯正署基隆看守所與董氏基金會合辦戒菸獎勵活動，今天表揚戒菸滿3個月同仁。董事基金會終身義工陳淑麗擔任主持人，藝人李㼈、周子寒及唐玲等人到場參與。圖／基隆看守所提供

法務部矯正署基隆看守所與董氏基金會合辦戒菸獎勵活動，今天在基隆看守所表揚「戒菸就贏」比賽，成功戒菸滿3個月同仁，藝人李㼈等人出席，分享健康理念。父親節快到了，今天增說「父愛大噴發～戒菸老爸獎」、「再接再厲獎」，肯定參加者為家人努力戒菸的心意。

基隆看守所表示，吸菸不僅危害個人健康，也可能影響工作表現及整體職場環境。所持續透過健康促進活動，鼓勵同仁建立正確健康觀念，實踐自我健康管理。

選在父親節來臨前舉辦戒菸獎勵活動，除展現健康促進工作具體成果，更期盼透過成功案例分享，發揮正向示範效果，帶動更多同仁關注健康、遠離菸害，將健康帶回家庭，與家人共同迎接無菸、幸福的父親節，攜手營造安全、健康、友善的工作環境。

基隆看守所結合董氏基金會菸害防制中心及相關資源，辦理戒菸表揚活動，除安排戒菸成果驗證及經驗分享，並邀請終身義工陳淑麗擔任主持人，藝人李㼈、周子寒及唐玲等人到場參與，透過健康理念分享及正向鼓勵，為活動增添溫暖與激勵意義。

戒菸成功人員在活動中接受尿液檢測，驗證戒菸成果，並由主辦單位頒發獎項肯定。多名同仁分享戒菸歷程，有人為了孩子的健康與期待毅然戒菸，有人希望成為子女的榜樣，也有人為了迎接新生命的到來，決心告別菸害。

他們說，家人的支持與陪伴，是堅持下去最重要的力量，戒菸不僅讓身體狀況明顯改善，也讓家庭關係更加緊密，充分體現「為愛戒菸、為家而戒」的深刻意涵。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

法務部矯正署基隆看守所與董氏基金會合辦戒菸獎勵活動，今天表揚戒菸滿3個月同仁。董事基金會終身義工陳淑麗擔任主持人，藝人李㼈、周子寒及唐玲等人到場參與。圖／基隆看守所提供
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父親節 戒菸 基隆

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