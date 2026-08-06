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蔣萬安：潮台北今年擴大辦 打造亞洲流行音樂之都

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安期許透過「潮台北」品牌，讓台灣音樂人走向國際。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安期許透過「潮台北」品牌，讓台灣音樂人走向國際。記者林佳彣／攝影

台北大巨蛋近年帶動首都演唱會經濟，國際都會音樂節「潮台北」更是另一道引擎，今年規模擴大，串聯超過二九○組國內外團隊，高達一五九場演出，包括韓國女團ITZY演唱會將登上小巨蛋等，市府預估國內外「朝聖」人數將再創高峰。

第二屆「 潮台北」八月廿二日至九月六日登場，文化局昨在台北流行音樂中心辦起跑記者會，蔣萬安出席致詞說，去年第一屆潮台北短短十四天內，吸引十三萬人次參與，期許透過「潮台北」將台北打造成亞洲流行音樂之都，讓台灣音樂人走向國際。

活動內容包括亞洲音樂節八月廿九日、卅日在北流園區登場，超過八十組國內外強大演出卡司；還有「潮台北ｘ潮首爾」活動，九月五日在小巨蛋有ITZY演唱會，文化展覽九月四日至十三日在北流文化館二樓展出，由頂尖Ｋ-ＰＯＰ世界巡迴演唱會的資深導演操刀策展。還有台北音樂博覽會，邀逾六十家海內外音樂與經紀品牌設展等。

北流董事長梁序倫說，今年邀請國際演出者、策展人的組數更甚以往，會吸引很多國際觀眾來朝聖。今年與雄獅旅行社合作，中南部民眾來台北住宿，再參加音樂節。北市旅館商業同業公會理事長趙一任說，潮台北有吸客效應，有助北市住房成長。

蔣萬安 台北 小巨蛋

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