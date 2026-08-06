新北願景 打造四環八線 拚基北北桃1小時生活圈

新北市將五泰線、泰板線串起環狀線形成第四環，提出「四環八線」願景。市長侯友宜說，第四環將串聯西側的新莊塭仔圳、泰板、蘆北，至東側汐止及台北內湖、南港等科技聚落，串接雙北科技產業廊帶，加上三鶯線延伸桃園、基隆捷運年底有望動工，聯外四通八達，二○三五年實現基北北桃一小時生活圈。

新北捷運局長李政安昨在市政會議專案報告指，新北過去八年陸續完成新北環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線通車，新增四○公里、卅八座車站，路網長度增六成，營運中捷運路網達一○八公里，高居全國第一。

侯友宜指出，基北北桃生活圈人口、產業成長，以三環六線為基礎、擘畫二○三五年「四環八線」藍圖，達到每十萬市民享有四點五座車站，密度超越東京、首爾。

第四環是串聯五股泰山板橋線、萬大中和線、新北環狀線、南北環及東環，建構外圍環狀骨幹；八線除原有淡海線、安坑線、汐止民生線、基隆線、八里線、深坑線外，新增連結台北的中和光復線與串聯桃園的新桃林線。增設超過卅處轉乘節點，捷運與台鐵、高鐵、機捷等系統無縫對接。

第四環最大特色在於串聯新北西側如塭仔圳、板橋、土城、中和的傳統製造與新興開發區，與東側內科、南軟、汐科、士北科高科技園區，升級區域經濟動能。沿線涵蓋多處新興重劃區，可滿足新移入人口通勤需求，減少進入市中心轉乘時間與成本。

串起第四環的關鍵五股泰山線正在綜合規畫中，六月卅日交通部鐵道局函覆意見，九月可提報交通部審查；泰山板橋線正做可行性研究，上月第六次提報交通部審查。

新增的中和光復線新北市段上月完成可行性研究，續提中央審議；新桃林線新北市段今年可完成可行性研究，再報交通部審議。因應新北大巨蛋選址，捷運局評估增購列車、LG18站北側出入口預留銜接大巨蛋平台。