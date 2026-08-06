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三鶯線通車首月 老街人潮增3成

聯合報／ 記者葉德正王長鼎／新北報導
新北捷運三鶯線首月人次破九十八萬人次，地方盼規畫半日或一、二日套裝遊程。圖／新北捷運局提供
新北捷運三鶯線首月人次破九十八萬人次，地方盼規畫半日或一、二日套裝遊程。圖／新北捷運局提供

捷運三鶯線六月卅日通車，帶動三峽老街、鶯歌陶瓷老街人潮成長二至三成。地方盼規畫半日或一、二日套裝遊程，延長遊客停留時間，增加多元收益。

三鶯線首月運量達九十八萬人次，日均二點六萬人次搭乘，假日可達五點一萬人次，七月四日通車慶祝活動創下七點二萬人次紀錄。

捷運局長李政安說，三鶯線讓三峽、鶯歌地區進入捷運時代，因應地方通勤通學需求，八月一日起試營運時間從原本上午十時至晚間八時，擴大為上午八時至晚間十時。三鶯線帶動沿線觀光及商圈發展，通車後到三峽老街、鶯歌陶瓷老街假日人潮成長二至三成，助攻觀光讓地方有感。

市府在三鶯線打造藝術長廊，站站都是美術館，邀集台灣、日本、義大利藝術團隊合作，打造專屬三鶯地區的公共藝術；車廂彩繪結合周邊客家文化園區、原住民聚落及新北美術館，成為移動的藝術列車，透過路線規畫，串聯在地觀光景點。

交通便利帶來錢潮、商機，也有在地人士憂整體環境能否承受負荷，希望適度分流人潮，避免熱門景點過度擁擠，影響旅遊品質。

新北市產業觀光促進發展協會理事長許世鋼說，三鶯線開通對在地經濟是利多，希望朝半日、一日或二日套裝行程發展，帶動餐飲、伴手禮、文化體驗等業者共好。

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