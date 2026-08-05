快訊

憂習近平誤判 澳洲前總理陸克文分析3因素：中國可能2028年對台動武

蒸發5000點…好心勸回本就賣台股卻噴 他遭疏遠嘆：別多管閒事

聽新聞
0:00 / 0:00

北市貓空系列活動登場 戶外星空電影院打頭陣

中央社／ 台北5日電

北市觀傳局今天發布貓空年度活動，8月間在台北天空綠洲觀景台一連2個週末打造戶外星空電影院，9月主推貓空意象打卡裝置，結合信仰、優人神鼓的展演將於10月、11月展開。

台北市觀傳局今天舉辦「從星空到花海　貓空年度亮點活動接力登場」記者會，要讓民眾感受貓空融合自然、生態、信仰與藝術的魅力。

觀傳局說，首先是8月與北捷遊憩公司攜手合作，將在8日、9日及15日、16日，一連2個週末，於台北天空綠洲觀景台打造戶外「星空電影院」，播映迪士尼動畫「動物方城市」，周邊廣場並會有街頭藝人進行音樂表演，以及文創與美食微市集，享受仲夏的悠閒時光。

觀傳局說，只要憑活動當天的貓纜乘車票根，加上在貓空商圈或周邊微市集消費累積滿新台幣300元，就有機會獲得星空電影院入場券。

接下來的9月，觀傳局說，將在台北天空綠洲觀景台設置結合貓空意象的打卡裝置，邀約民眾上山拍照打卡。

進入10月至11月，觀傳局說，台北里山川公共藝術計畫將登場，不僅串聯公共藝術作品、指南宮百年山川祭典、茶席與多場在地工作坊活動，11月21日將由300人手持心燈展開年度特色活動「持燈觀心」，以及優人神鼓環境劇場的「桃花後」演出，市府官方YouTube同步直播。

電影院 北市 活動

延伸閱讀

盛夏星空電影院到初春浪漫花海 台北貓空亮點活動接力登場

明華園大戲《貓神》8/9嘉義文化公園登場

鎖定新竹高消費力 遠東巨城購物中心祭出最高9%刷卡回饋

傳承172年盛夏文化祭典鷄籠中元祭將登場 老大公廟農曆7月1日開龕門

相關新聞

校園通學到城市美學…新北奪2026馬路好行14項大獎 打造高品質安全街道

內政部國土管理署辦「2026馬路好行評選暨論壇活動」今揭曉，新北市工務局養護工程處、城鄉發展局、教育局及新莊區公所等單位，憑藉新北高中、蘆洲國小通學環境改善及新莊區中華路一段、三重公共服務園區等11項工程與2項教育宣導案獲獎，另有1人榮獲個人貢獻獎。

土城柑城橋、中山路打通與否？新北交通局：勢在必行

新北市土城區擺接堡路日前發生砂石車與機車碰撞死亡事故，引發道路設計爭議，尤其討論多年的柑城橋、中山路打通再次引發多方論戰。新北市議員蘇泓欽今質詢指出，昨各界到場會勘，重點在只要柑城橋打通銜接中山路，工業區車流即可直接由中山路進出，無須再繞行金安街、民權街，降低混流風險。議員林金結則要求中央經濟部工業區管理單位及地方立委協助，加速推動相關工程。

捷運助攻！鶯歌三峽老街營業額明顯成長 地方盼1或2日遊程增加收益

全長14.3公里的三鶯線捷運試營運助攻，6月30日開放免費試乘以來，鶯歌及三峽老街商家營業額1個多月來明顯成長，地方業者盼未來規畫1或2日套裝遊程，延長遊客停留時間，增加在地業者多元收益。

三鶯線通車首月破98萬人次 三峽、鶯歌老街人潮增2、3成

捷運三鶯線6月30日通車已滿一個多月，新北市捷運局今天在市政會議指出，6月30日通車後首月運量達98萬人次，平日平均每天2.6萬人次搭乘，假日則達5.1萬人次，7月4日通車慶祝活動中，創下一天7.2萬人次紀錄，更帶動三峽老街與鶯歌陶瓷老街人潮成長2到3成。

八里教養院生張孜維為國爭光 奪伯明罕地板滾球雙冠

新北市立八里愛心教養院院生張孜維6月間代表我國參加2026美國伯明罕地板滾球挑戰賽，奪得男子組個人賽BC3項目，以及雙人賽雙料冠軍；另外院生許佩珊也獲得115年全國身心障礙國民運動會個人賽亞軍及團體賽冠軍。兩人今天在市政會議中獻獎，侯友宜稱讚兩人充滿熱情、熱愛生命，是身心障礙者學習典範。

新冠疫情將達高峰 新北市衛生局：重症者9成沒打疫苗

新冠疫情再起，新北市衛生局長陳潤秋在今天市政會議指出，疫情預估將在8月中下旬達到高峰。新北市第7月26日至8月1日新冠門、急診就診人次達3943人，較前一周增加78.4%。新北市長侯友宜表示，截至目前累計新冠重症及死亡個案中約九成未接種新冠疫苗，籲市民盡速完成疫苗接種，降低重症風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。