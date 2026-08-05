北市貓空系列活動登場 戶外星空電影院打頭陣

台北市觀傳局今天發布貓空年度活動，8月間在台北天空綠洲觀景台一連2個週末打造戶外星空電影院，9月主推貓空意象打卡裝置，結合信仰、優人神鼓的展演將於10月、11月展開。

台北市觀傳局今天舉辦「從星空到花海 貓空年度亮點活動接力登場」記者會，要讓民眾感受貓空融合自然、生態、信仰與藝術的魅力。

觀傳局說，首先是8月與北捷遊憩公司攜手合作，將在8日、9日及15日、16日，一連2個週末，於台北天空綠洲觀景台打造戶外「星空電影院」，播映迪士尼動畫「動物方城市」，周邊廣場並會有街頭藝人進行音樂表演，以及文創與美食微市集，享受仲夏的悠閒時光。

觀傳局說，只要憑活動當天的貓纜乘車票根，加上在貓空商圈或周邊微市集消費累積滿新台幣300元，就有機會獲得星空電影院入場券。

接下來的9月，觀傳局說，將在台北天空綠洲觀景台設置結合貓空意象的打卡裝置，邀約民眾上山拍照打卡。

進入10月至11月，觀傳局說，台北里山川公共藝術計畫將登場，不僅串聯公共藝術作品、指南宮百年山川祭典、茶席與多場在地工作坊活動，11月21日將由300人手持心燈展開年度特色活動「持燈觀心」，以及優人神鼓環境劇場的「桃花後」演出，市府官方YouTube同步直播。