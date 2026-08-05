蔣渭水大眾葬紀錄片數位修復 北市文化局活化運用

台灣近代史上深具影響力的社運先驅蔣渭水於1931年8月5日辭世，當年逾5千人勇敢參與其大眾葬的紀錄片，典藏於國家影視聽中心，台北市文化局今天首映完成數位修復成果，將活化運用。

台北市文化局今天舉辦「近百年珍貴歷史影像重現『蔣渭水大眾葬』完成2K數位修復」首度公開放映會。影像記錄1931年8月23日在大稻埕永樂座舉辦的「故蔣渭水氏之台灣大眾葬葬儀」。

文化局副局長陳譽馨說，影片母帶於前局長廖咸浩任內購藏，納入文化局典藏，過程中有賴蔣渭水文化基金會多年奔走，促成由公部門永久保存，2022年起委由國家電影及視聽文化中心典藏，這次數位修復更是宣布文化保存由典藏走向活化的重要實踐，將透過展覽、放映、出版、教育推廣，讓更多市民認識台北的歷史文化。

蔣渭水後代家屬也出席活動，第3代的蔣朝根說，他非常感動。他回憶影片是由當年將寫真館開設在蔣渭水組建的台灣民眾黨附近的日籍攝影師真開利三郎拍攝，因觸犯日本總督的禁忌，禁止在全島放映，能保存74年、於2005年再度出土是奇蹟。

他說，日本戰敗後，真開利三郎將影片傳給他的台灣人弟子，這弟子的後代並努力用新技術轉存，收放在3個不同地點，怕因受潮、地震、火災損毀滅失，極用心。

國家影視聽中心董事長褚明仁說，紀錄片收藏的不只是時代的靈魂，也收藏了蔣渭水的精神、靈魂，珍貴之處在於儘管當時被日本警察監視著，仍有5000多人勇敢走上街參與，他們頭上有光，發光的面容象徵蔣渭水的精神不死。

由於此片是默片，文化局特地邀請歷史學者黃裕元撰寫辯士腳本，重現1930年代戲院由辯士口述解說的方式首映修復成果。辯士以台語說，途中滂沱大雨，男女老少都沒脫隊離開，浩浩蕩蕩的人群4人一橫排整齊、堅定行至墓地，當時大稻埕的店家甚至以沒開店、不做生意來表達哀悼蔣渭水。