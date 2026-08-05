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雙演習登場 明晚封淡江大橋13日首度網路降速演練

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
因應雙演習將登場，淡水警分局召開協調會。圖／紅樹林有線電視提供
因應雙演習將登場，淡水警分局召開協調會。圖／紅樹林有線電視提供

為了強化整體社會防衛與通訊韌性，近期將實施兩項重大軍民演習。為求演習發揮最大效益並減少資訊落差引發民怨，淡水警分局邀集轄內大眾運輸業者、各里里長、機關及學校召開協調會，呼籲民眾提早規劃交通路線，並於 演習期間配合相關管制，共同建立「有備無患」的防災觀念。

淡水警分局表示，配合「漢光演習」所實施的淡江大橋封橋管制。自115年8月6日(星期四)晚間8時起至8月7日(星期五)上午6時止，淡江大橋將全面封閉南下快車道、公車道、機車道及人行與自行車道。緊接著，「2026城鎮韌性(防空)演習」新北市(北部地區)的部分，將於115年8月13日(星期四)下午2時30分至3時實施。今年演習首度納入「行動網路降速演練」，藉以模擬極端情境下的通訊環境，驗證政府在有限網路資源下的應變能力。

淡水警分局說明，「行動網路降速演練」期間，一般語音通話、簡訊、文字傳輸以及110、119等緊急電話皆可正常使用，醫療機構通聯與大眾交通工具亦維持正常營運，不過影音串流、視訊通話、行動支付與雲端同步等高流量網路服務將受到降速影響，提醒民眾提早做好通訊備援準備。

城鎮韌性演習期間也將同步實施防情傳遞、疏散避難及交通管制。當警報響起時，室內人員請立刻進入所在處所的防空疏散避難處所或地下室；若無相關設施，則應於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間避難，並確實遵循「遠離外牆原則」。至於室外行人，以及行駛於平面道路的機車、客運與一般車輛，駕駛與乘客必須聽從警察及民防執勤人員的引導，將車輛靠邊停放後儘速下車，並就近進入防空設施避難。

警方呼籲，演習視同作戰，若民眾未依規定配合演習命令之管制與演練，例如拒絕配合車輛停放或拒絕進入室內避難，將會被依據《民防法》第25條規定，裁處新臺幣3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。平時流汗演練，危急時才能保命，期盼市民朋友將相關資訊分享給親朋好友，互相提醒演習的時間與規定，一起為城市的防衛韌性盡一份心力。

淡江大橋 演習 網路

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