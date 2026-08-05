校園通學到城市美學…新北奪2026馬路好行14項大獎 打造高品質安全街道

內政部國土管理署辦「2026馬路好行評選暨論壇活動」今揭曉，新北市工務局養護工程處、城鄉發展局、教育局及新莊區公所等單位，憑藉新北高中、蘆洲國小通學環境改善及新莊區中華路一段、三重公共服務園區等11項工程與2項教育宣導案獲獎，另有1人榮獲個人貢獻獎。

工務局副局長林炳勲今帶領市府團隊出席受獎，展現市府長期推動友善人行環境及優質公共空間的豐碩成果。

工務局長馮兆麟表示，市長侯友宜以「行人路權」與「安全通行」為施政核心，從道路工程、通學環境、都市景觀、公共空間及交通安全教育等面向同步推進，打造安全、舒適的人本環境。獲得14個獎項是對市府的肯定，更是精進的動力，未來持續打造安全、舒適且兼具綠意的人本環境，讓市民走得更安全、行得更安心。

11座工程類獎項包括工務局養工處以「三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程」，榮獲「特優」；「蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程」及「中和區中山路二段至中山路三段道路改善工程」，皆獲得「優良」，提升步行安全與環境品質。

養工處推動「淡海新市鎮共同管道出入通風口融合周遭環境示範計畫－義山路一段」、「汐止區康寧街三期道路改善工程」、「土城區中央路三段人行道及附屬設施改善工程」、「板橋區三民路人行道及附屬設施改善工程」、「新北市美學示範基地（府中雙城）板橋高中校舍旁街角綠意廣場改造工程」等5案均獲「佳作」。

城鄉局則有2項工程獲獎，「三重公共服務園區暨周邊景觀整備工程」整合景觀串聯公共場域，打造生態綠廊及都市風廊，兼顧休憩、通行與環境品質，獲得優良；「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程」獲佳作，透過步道拓寬、全線順平，打造連續性的無障礙步行空間。另新莊區公所辦理「新莊區中華路一段人行道改善工程」，亦獲得佳作。

教育局透過多元宣導提升道路品質與交通安全意識，「2023年新北市提升道路品質行銷推廣計畫」、「2024年人本交通及校園交通安全教育宣導行銷推廣計畫」，均獲教育宣導類「佳作」，將人本交通理念延伸日常生活。

工務局新建工程處副處長何文吉長期投入友善人本環境建設，表現卓越，榮獲「個人貢獻獎」，於頒獎典禮接受表彰，肯定市府團隊持續投入人本環境改善的努力。

新北市政府在「2026馬路好行評選」總計獲得14座獎項，工務局副局長林炳勲（左三）與養工處長鄭立輝（左四）、新工處副處長何文吉（左一）等人開心合影，市府將持續努力完善友善人本環境。圖／新北市工務局提供