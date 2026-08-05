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「Check in」東北角啟動 串聯雙觀光圈推永續旅遊

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
Check in大東北角開展，整合兩大觀光圈特色景點與在地品牌。圖／觀天下有線電視提供
Check in大東北角開展，整合兩大觀光圈特色景點與在地品牌。圖／觀天下有線電視提供

為推動東北角永續觀光與區域品牌發展，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處，今(5)日於福隆遊客中心舉辦「Check in大東北角．皇冠海岸」開展發表會，首次串聯「大東北角觀光圈」與「皇冠海岸觀光圈」，透過Podcast、展覽及地方文化策展，整合兩大觀光圈特色景點與在地品牌，展現跨域合作成果，打造兼具文化深度與國際魅力的旅遊新樣貌。

東北角風管處長游麗玉表示，東北角長期推動永續旅遊，從自然景觀、生態保育到地方文化保存，持續深化在地特色與旅遊體驗。本次展覽以「Podcast × Exhibition」跨界形式策展，將旅行中的聲音、故事與地方記憶轉化為可聽、可看的沉浸式體驗，希望讓民眾不只是走訪景點，更能透過聲音與影像深入認識地方文化，感受東北角豐富的人文底蘊與永續精神。

策展人「少年阿公」方子維表示，希望藉由聲音與視覺交織，讓旅人重新認識東北角，將旅行中的片刻化為值得收藏的地方記憶，也讓更多具有永續理念的地方品牌被看見。此次展覽即日起於福隆遊客中心一樓展出，10月將移展至桃園市立圖書館，以閱讀與視覺延伸展覽內容，邀請民眾一起走進東北角，傾聽山海故事，感受文化、旅遊與永續共好的新風景。

觀光 永續 旅遊

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