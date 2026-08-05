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十三行博物館雙軌考古體驗登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自十三行博物館

十三行博物館從暑假到初秋接力推出「2026暑期考古田野學校」與「史前×歷史文化資產踏查」兩檔考古體驗，依年齡分眾規劃不同深度探坑發掘活動。8月的田野學校開放高中(含)以上學生與一般大眾報名，五天走進五股「石土地公Ⅱ遺址」實地發掘；9月19日、20日則響應「全國古蹟日」，為國小親子推出免費踏查，一日之內從史前遺址走到百年歷史建築。歡迎把握難得機會，親手發掘距今約2,500年前的史前生活痕跡！

「2026暑期考古田野學校」由十三行博物館與考古專業機構「崇古文資」合作，帶領學員走入探坑實地，演練地層判讀與出土遺物清洗，並透過「台語發掘知識工作坊」及國定史前大坌坑遺址導覽串連「雙考古遺址」的踏查，也讓學員親眼見證考古遺址從「搶救紀錄」到「就地保存」兩種守護方式。課程並深度走訪十三行博物館，完整體驗考古成果從田野走進展場的永續日常。此外，學員更可獲得專業考古工具禮包，將考古尖鏟等裝備帶回家。

專為國小親子設計的「史前×歷史文化資產踏查」將於9月19日、20日登場，親子並肩進入五股石土地公遺址真實探坑，迎接沉睡兩千多年的陶片重見天日。另外，出土陶器上的植物園文化紋飾，還能捏進輕黏土磁鐵，讓大小朋友把史前的線條變成專屬自己的紀念品。此次更以台語導覽歷史建築五股守讓堂，串起地方從史前聚落到近代發展的脈絡，完整呈現新北深厚而多元的文化底蘊。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，考古最動人的地方，是讓人用雙手觸摸時間。田野學校讓學員站上真正的搶救發掘現場；古蹟日踏查則讓親子把文化資產成為生活裡的日常風景。「2026暑期考古田野學校」將於8月10日至14日、8月17日至21日辦理兩梯次，即日起開放報名，每梯次限15人，歡迎高中（含）以上學生及對考古有興趣的一般大眾把握機會，設籍新北市者另享在地回饋優惠。9月19日、20日「史前×歷史文化資產踏查」則完全免費，限額10組國小親子。

聚傳媒

十三行 考古 博物館

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