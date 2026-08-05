報社檢字排版養大7子女 96歲張芳同獲模範父親

96歲的張芳同年輕時歷經戰亂來台，從任職中央日報社檢字排版做起，兼任3份工作扶養7名子女完成大學教育；多次揹著罹病的女兒求醫，陪伴手術、復健，今年獲選新北市模範父親。

新北市政府社會局今天發布新聞表示，祖籍中國江蘇的張芳同，18歲時離鄉赴上海，歷經戰亂後隻身來台，進入中央日報社服務，從檢字、排版、印刷基層做起，與妻子張招治育有7名子女。為維持家計、讓子女安心求學，他兼任3份工作，克服物資匱乏年代的生活壓力。

獲選為今年新北市模範父親的張芳同，長子張孝儀表示，他父親因為勤奮獲主管賞識，後來受邀至多所大專院校傳授新聞排版與印刷經驗。他也受父親影響，國立台灣藝術大學碩士畢業後投入報業美術工作。

市府說，在電腦排版還沒普及、仍使用鉛字印刷的年代，報社的「檢字」與「排版」是極具專業與體力挑戰的技術，檢字工人須在存放數萬個、不同字體與大小的鉛字櫃（字架）間快步穿梭，憑藉驚人的記憶力與眼力，像「聽寫」般迅速將記者手寫的文稿，一個字、一個字地從字架上挑出紮成一綑，然後再拼版印刷。

張孝儀說，父母將7名子女都栽培至大學以上學歷，分別投入教育界及民間企業服務。其中四姊幼年罹患小兒麻痺，父親多次從台北揹著女兒搭乘10餘小時夜車，前往當時全台唯一專治小兒麻痺的屏東基督教醫院接受治療，歷經3次手術及5年復健，始終不曾放棄。

退休後，張芳同持續練習書法、學習電腦與網路，鼓勵妻子進修充實自我。近年轉為照顧者，與子女共同陪伴照護妻子。此次獲選模範父親，張芳同的家人也陪同坐著輪椅的妻子一同上台接受表揚，見證一家人相互扶持的深厚情感。