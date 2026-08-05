土城柑城橋、中山路打通與否？新北交通局：勢在必行

新北市土城區擺接堡路日前發生砂石車與機車碰撞死亡事故，引發道路設計爭議，尤其討論多年的柑城橋、中山路打通再次引發多方論戰。新北市議員蘇泓欽今質詢指出，昨各界到場會勘，重點在只要柑城橋打通銜接中山路，工業區車流即可直接由中山路進出，無須再繞行金安街、民權街，降低混流風險。議員林金結則要求中央經濟部工業區管理單位及地方立委協助，加速推動相關工程。

交通局長鍾鳴時回應，車禍發生原因有很多，但柑城橋銜接中山路「勢在必行」，市府將持續推動，同時研議延長右轉漸變段、尖峰時段禁止大型車通行等改善措施。

蘇泓欽表示，目前土城工業區車輛須由擺接堡路轉入金安街，再經民權街進出，造成大型車與機車混合車流，只要柑城橋打通中山路，工業區可直接由中山路進出，金安街、民權街就不必再承擔主要進出功能，改以號誌管制十字路口即可。

鍾鳴時表示，目前擺接堡路右轉金安街車流已為混合車流，交通局將檢討延長右轉漸變段，減少大型車切換車道時對機車造成的風險，並提醒駕駛落實讓行，也會優先研議尖峰時段禁止大型車行駛擺接堡路，但是否全天實施須考量工業區需求。

鍾鳴時也強調，柑城橋打通中山路「勢在必行」，相關方案將持續與工務局等單位持續推動。

林金結質詢時則表示，去年市府與工業區廠協會曾討論大安圳加蓋、增設車道及機車先行等方案，但迄今仍未完成，希望市府說明進度。

鍾鳴時表示，市府已評估大安圳加蓋方案，但路段長度不足、需拆遷兩側廠房，整體效益有限。

經發局長盛筱蓉則說，部分開通路線涉及工業區管理局土地，市府已由副市長層級與經濟部次長多次協調，今年6、7月也持續溝通，未來將朝優化大安圳及推動機車先行等方向辦理，待7月14日會議紀錄完成後，將再與工業區管理中心及廠協會協商。

林金結指出，死亡車禍凸顯改善刻不容緩，土城工業區屬經濟部工業區管理局管轄，市府推動相關工程仍須中央配合，因此呼籲轄區立委吳琪銘、蘇巧慧向中央爭取，加快柑城橋銜接中山路及工業區聯外道路改善進度，提升交通安全與通行效率。