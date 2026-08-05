8年營運量增13倍 侯友宜：新北「四環八線」2035年打造189公里捷運網

新北市長侯友宜5日表示，新北市捷運建設近8年持續推進，從過去的「三環三線」逐步擴展至目前的「四環八線」規劃，捷運路網已成為全國最長，未來更將朝2035年建構189公里、182座車站的目標邁進，不僅提升市民交通便利性，也將帶動產業發展、都市更新及北臺灣整體競爭力。

侯友宜指出，過去8年來，新北市已陸續完成環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌及三鶯線等路線通車，目前捷運路網總長已達108公里、設有90座車站，成為全國捷運路網最長的城市。

隨著路網逐步成形，運量也快速成長。侯友宜表示，新北捷運8年來整體營運量成長13倍，顯示市民對公共運輸接受度持續提高。其中，三鶯線營運首月即吸引近98萬人次搭乘，逼近百萬人次，反映新路線投入後獲得民眾高度支持。

除了已通車路線外，新北市目前還有7條路線施工中、7條路線規劃中，逐步落實「四環八線」捷運藍圖。侯友宜表示，新北捷運建設從早年的「三環三線」、再擴充至「三環六線」，如今已提升至「四環八線」，將以完整路網承載未來城市發展需求。

依照規劃，新北市將於2035年完成總長189公里、182座車站的捷運系統，平均每10萬人口可擁有4.5座車站，車站密度將超越東京及首爾，並串聯基隆、臺北、桃園等北臺灣主要城市，進一步強化區域交通整合。

侯友宜也說明，「第四環」將成為新北市新的核心環線，路線由蘆洲出發，行經三重、五股、泰山、板橋、新莊至中和，並銜接萬大中和線、南北環及東環等路線，形成新北市中心環狀捷運骨幹。

展望後續建設，侯友宜表示，今年的重要目標包括推動基隆捷運順利完成招標，以及三鶯線延伸銜接桃園綠線工程順利開工，持續完善北臺灣軌道運輸布局。

侯友宜強調，「四環八線」不只是交通建設，更將成為帶動新北產業發展、都市更新、文化觀光及城市風貌轉型的重要引擎，進一步串聯北臺灣千萬人口生活圈，打造新北成為帶動北臺灣發展的重要都會核心。