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捷運助攻！鶯歌三峽老街營業額明顯成長 地方盼1或2日遊程增加收益

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
三鶯線捷運助攻，鶯歌及三峽老街商家營業額明顯成長，地方業者盼未來透過1或2日遊程，延長遊客停留時間，增加多元收益。圖／新北市經發局提供
三鶯線捷運助攻，鶯歌及三峽老街商家營業額明顯成長，地方業者盼未來透過1或2日遊程，延長遊客停留時間，增加多元收益。圖／新北市經發局提供

全長14.3公里的三鶯線捷運試營運助攻，6月30日開放免費試乘以來，鶯歌三峽老街商家營業額1個多月來明顯成長，地方業者盼未來規畫1或2日套裝遊程，延長遊客停留時間，增加在地業者多元收益。

不過，隨著交通更便利帶來人潮增加，也有在地人士憂心整體環境及衛生能否承受，尤其是周未連假能否有效分流人潮，避免熱門景點過度擁擠，影響三鶯地區整體旅遊品質，也期盼市府考量。

三鶯線今年4月完工，串聯三鶯與土城生活圈，並連接板南線。新北市慶祝首條自辦中運量捷運啟用，舉辦一系列的嘉年華慶祝活動，包含免費試乘、彩繪列車、光雕展演以及通車演唱會，吸引不少遊客體驗。

交通紅利直接反映在觀光人潮上，重點停靠站的三峽與鶯歌老街周邊商圈也湧入大量遊客。不論是豆花老店、古早味米苔目，還是著名的金牛角麵包，店內外都可見滿滿人潮，地方業者看好捷運縮短交通時間與提升可及性，不僅帶動陶藝文化及登山步道人潮，促進觀光商機回溫，旅遊型態將由短暫停留轉向深度體驗，可望迎來新契機。

新北市產業觀光促進發展協會理事長許世鋼對捷運三鶯線通車充滿期待，盼成為重要觀光廊帶，吸引更多外地旅客規畫半日、1日或2日遊輕旅行套裝行程，連帶牽動餐飲、伴手禮及手拉坯文化體驗與文創商品銷售。

三峽是北台灣染布業重鎮、碧螺春茶的故鄉，老街以巴洛克式建築與祖師廟文化聞名，結合藍染工藝，展現深厚人文底蘊。谷芳有機茶園負責人李昌峻傳承7代茶園，結合捷運與套裝1日、2日遊程，傳統製茶技術轉型觀光體驗，讓旅客更願意拓展腳步前進三峽白雞山區，沉浸在自然環境生態共存共榮的茶園，體驗親手調冷泡茶，也能提升在地觀光產值。

三鶯線捷運助攻，鶯歌及三峽老街商家營業額明顯成長，地方業者盼未來透過1或2日遊程，延長遊客停留時間，增加多元收益。圖／聯合報系資料照
三鶯線捷運助攻，鶯歌及三峽老街商家營業額明顯成長，地方業者盼未來透過1或2日遊程，延長遊客停留時間，增加多元收益。圖／聯合報系資料照

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