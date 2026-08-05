三鶯線通車首月破98萬人次 三峽、鶯歌老街人潮增2、3成

捷運三鶯線6月30日通車已滿一個多月，新北市捷運局今天在市政會議指出，6月30日通車後首月運量達98萬人次，平日平均每天2.6萬人次搭乘，假日則達5.1萬人次，7月4日通車慶祝活動中，創下一天7.2萬人次紀錄，更帶動三峽老街與鶯歌陶瓷老街人潮成長2到3成。

捷運局長李政安今天在市政會議專案報告指出，新北市8年以來捷運新增40公里、38座車站，未來將拼四環八線， 完成北台灣一小時生活圈。

李政安指出，三鶯線通車後三峽、鶯歌地區進入捷運時代，目前正進入兩月試營運期間，其中首月吸引98萬人次搭乘，為了服務更多民眾，8月1日起試營運時間從原本的上午10時至晚間8時，擴大到上午8時至晚間10時。

李政安表示，三鶯線通車不僅提升通勤便利，也帶動沿線觀光及商圈發展，統計通車後三峽老街、鶯歌陶瓷老街假日人潮成長約2至3成，7月4日通車慶祝活動更創下單日7.2萬人次搭乘紀錄，成了串聯地方觀光的重要交通運具。

李政安說，市府也在三鶯線打造藝術長廊，讓站站都是美術館，邀集台灣、日本、義大利藝術團隊合作，打造專屬三鶯地區的公共藝術；車廂彩繪則結合周邊客家文化園區、原住民聚落及新北美術館，成為移動的藝術列車，並透過路線規畫，串聯在地觀光景點。

李政安也說，新北8年來運量持續躍升，新北捷運平均日運量從2018年12月的9000多人，大幅成長13倍，已突破12萬人次。

新北捷運公司表示，三鶯線8月起延長營運時段，將進一步觀察不同時段旅運特性及整體系統運作表現，待各項營運條件及服務品質均達最佳狀態後，將另行公告正式全日營運日期。