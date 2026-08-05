快訊

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

聽新聞
0:00 / 0:00

八里教養院生張孜維為國爭光 奪伯明罕地板滾球雙冠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜肯定張孜維熱愛生命的精神，鼓勵他早日完成體育研究所博士學位，中為教練胡家榮。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜肯定張孜維熱愛生命的精神，鼓勵他早日完成體育研究所博士學位，中為教練胡家榮。圖／新北市社會局提供

新北市立八里愛心教養院院生張孜維6月間代表我國參加2026美國伯明罕地板滾球挑戰賽，奪得男子組個人賽BC3項目，以及雙人賽雙料冠軍；另外院生許佩珊也獲得115年全國身心障礙國民運動會個人賽亞軍及團體賽冠軍。兩人今天在市政會議中獻獎，侯友宜稱讚兩人充滿熱情、熱愛生命，是身心障礙者學習典範。

罹患肌萎症的張孜維繼創下全障運四連霸後，馬不停蹄地在6月中又遠赴美國伯明罕參加地板滾球挑戰賽。在小組循環賽首戰對上來自世界排名前十的巴西選手，張孜維坦言相當緊張，克服時差及國際賽壓力，提前到場熱身準備。在教練胡家榮反覆揣摩對手的實戰影片，擬出最佳戰略後，張孜維穩健拿下小組賽晉級。一路過關斬將，在冠亞賽中以6比1佳績摘下我國本場賽事的首面金牌。

在雙人賽事中，張孜維與隊友陳姿妏首戰雖不敵巴西，但兩人迅速調整策略，次場對上地主美國隊即以5比0壓倒性比數晉級。張孜維與隊友士氣大振，最終在決賽以7比5力克對手，成功抱回第二面金牌。當他與胡家榮教練一同站上頒獎台，高唱中華奧會會歌時，長期的汗水與各界的支持關懷終於迎來回報，讓他激動得熱淚盈眶。

38歲張孜維自幼罹患肌肉萎縮症，5歲住進八里愛心教養院，雖身體受限卻是地板滾球好手，一度代表台灣參加帕運，現攻讀體育大學博士班二年級，去年獲頒台灣身心障礙楷模金鷹獎。面對人生轉折，他說不知道還能活多久，要把握每一天，感謝許多貴人相助「讓他的勇氣像指甲和頭髮一樣不斷長出」。

談到未來，張孜維說，最實際的願望是把博士班念完，找到一份穩定的正職工作，能靠自己的能力站得住腳，希望不要再成為媽媽的負擔。

另一院生許佩珊因罹患腦性麻痺，身體會有不自主的高張力，但她仍熱愛學習，不僅可以用單腳拉坏，拉出陶藝作品，還學習地板滾球，此次參加全國身心障礙國民運動會中，獲得地板滾球個人賽亞軍及團體賽冠軍。

兩名院生今天在社會局長李美珍、副局長許秀能及八里愛心教養院長劉文湘等人陪同下獻獎。侯友宜表示，八里愛心教養院雖位在山上，卻是一個充滿愛的地方，感謝前後任院長用心地帶領，他在市府16年，看著孜維不斷的自我學習和接受挑戰，對生命始終充滿熱情，也祝福孜維早日完成體育研究所的博士學位。

許佩珊有高張力問題，努力伸出左手來回應市長侯友宜的勉勵。圖／新北市社會局提供
許佩珊有高張力問題，努力伸出左手來回應市長侯友宜的勉勵。圖／新北市社會局提供

八里愛心教養院院生張孜維（前排左）和許佩珊（前排右）在市政會議獻獎。圖／新北市社會局提供
八里愛心教養院院生張孜維（前排左）和許佩珊（前排右）在市政會議獻獎。圖／新北市社會局提供

八里愛心教養院院生張孜維（右坐輪椅者）在美國伯明罕地板滾球挑戰賽的比賽實況，左為教練胡家榮。圖／新北市社會局提供
八里愛心教養院院生張孜維（右坐輪椅者）在美國伯明罕地板滾球挑戰賽的比賽實況，左為教練胡家榮。圖／新北市社會局提供

八里 巴西 侯友宜

延伸閱讀

從嘉義打進世界舞台 永慶高中林耘蓁世界盃木球賽一口氣奪3牌

棒球／美國小馬聯盟世界青棒錦標賽 中華隊擊敗地主奪亞軍

籃球／台中東興國小女籃芬蘭國際賽奪冠 5戰壓倒性全勝

揮汗追夢 台中五權國中籃球隊暑假不白過

相關新聞

信義區「大菇傘」今夏完工 可抗17級風

天氣炎熱，北市府將在信義計畫區五處路口設置八座藝術遮陽傘，都發局指出，基隆路、松高路口與遠雄信義金融大樓南側等二處，共三座遮陽傘將於八月底完成設置，其餘今年夏天陸續完成，一次可容納卅人，還可抗十七級風，夜晚還有照明變化，為信義區夜經濟添景觀亮點。

八里教養院生張孜維為國爭光 奪伯明罕地板滾球雙冠

新北市立八里愛心教養院院生張孜維6月間代表我國參加2026美國伯明罕地板滾球挑戰賽，奪得男子組個人賽BC3項目，以及雙人賽雙料冠軍；另外院生許佩珊也獲得115年全國身心障礙國民運動會個人賽亞軍及團體賽冠軍。兩人今天在市政會議中獻獎，侯友宜稱讚兩人充滿熱情、熱愛生命，是身心障礙者學習典範。

新冠疫情將達高峰 新北市衛生局：重症者9成沒打疫苗

新冠疫情再起，新北市衛生局長陳潤秋在今天市政會議指出，疫情預估將在8月中下旬達到高峰。新北市第7月26日至8月1日新冠門、急診就診人次達3943人，較前一周增加78.4%。新北市長侯友宜表示，截至目前累計新冠重症及死亡個案中約九成未接種新冠疫苗，籲市民盡速完成疫苗接種，降低重症風險。

新店寶高園區擴建過關 鎖定AI產業

新北市府推動「新店寶高智慧產業園區」擴建再跨一步。內政部都委會昨審議通過主要計畫，未來寶高園區一、二期合計面積約九點四公頃，將鎖定ＡＩ、智慧電動車及高階醫療器材等產業進駐，預計投入逾三○○億元，估計創造每年一八三億元產值。

北市申訴違停罰單 半年破7千件

大台北停車大不易，北市今年迄今已逾七千件不服違停罰單申訴，逾三千件成功撤單，常見樣態以標線不清為主，有殘障車位改為一般車位，卻因未徹底塗銷標線，有民眾停入遭開罰，議員憂烏龍開單黑數恐更多。交通局回應，會利用ＡＩ掃街車主動偵測標線模糊或脫落的路段，及時補強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。