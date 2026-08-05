八里教養院生張孜維為國爭光 奪伯明罕地板滾球雙冠

新北市立八里愛心教養院院生張孜維6月間代表我國參加2026美國伯明罕地板滾球挑戰賽，奪得男子組個人賽BC3項目，以及雙人賽雙料冠軍；另外院生許佩珊也獲得115年全國身心障礙國民運動會個人賽亞軍及團體賽冠軍。兩人今天在市政會議中獻獎，侯友宜稱讚兩人充滿熱情、熱愛生命，是身心障礙者學習典範。

罹患肌萎症的張孜維繼創下全障運四連霸後，馬不停蹄地在6月中又遠赴美國伯明罕參加地板滾球挑戰賽。在小組循環賽首戰對上來自世界排名前十的巴西選手，張孜維坦言相當緊張，克服時差及國際賽壓力，提前到場熱身準備。在教練胡家榮反覆揣摩對手的實戰影片，擬出最佳戰略後，張孜維穩健拿下小組賽晉級。一路過關斬將，在冠亞賽中以6比1佳績摘下我國本場賽事的首面金牌。

在雙人賽事中，張孜維與隊友陳姿妏首戰雖不敵巴西，但兩人迅速調整策略，次場對上地主美國隊即以5比0壓倒性比數晉級。張孜維與隊友士氣大振，最終在決賽以7比5力克對手，成功抱回第二面金牌。當他與胡家榮教練一同站上頒獎台，高唱中華奧會會歌時，長期的汗水與各界的支持關懷終於迎來回報，讓他激動得熱淚盈眶。

38歲張孜維自幼罹患肌肉萎縮症，5歲住進八里愛心教養院，雖身體受限卻是地板滾球好手，一度代表台灣參加帕運，現攻讀體育大學博士班二年級，去年獲頒台灣身心障礙楷模金鷹獎。面對人生轉折，他說不知道還能活多久，要把握每一天，感謝許多貴人相助「讓他的勇氣像指甲和頭髮一樣不斷長出」。

談到未來，張孜維說，最實際的願望是把博士班念完，找到一份穩定的正職工作，能靠自己的能力站得住腳，希望不要再成為媽媽的負擔。

另一院生許佩珊因罹患腦性麻痺，身體會有不自主的高張力，但她仍熱愛學習，不僅可以用單腳拉坏，拉出陶藝作品，還學習地板滾球，此次參加全國身心障礙國民運動會中，獲得地板滾球個人賽亞軍及團體賽冠軍。

兩名院生今天在社會局長李美珍、副局長許秀能及八里愛心教養院長劉文湘等人陪同下獻獎。侯友宜表示，八里愛心教養院雖位在山上，卻是一個充滿愛的地方，感謝前後任院長用心地帶領，他在市府16年，看著孜維不斷的自我學習和接受挑戰，對生命始終充滿熱情，也祝福孜維早日完成體育研究所的博士學位。

許佩珊有高張力問題，努力伸出左手來回應市長侯友宜的勉勵。圖／新北市社會局提供

八里愛心教養院院生張孜維（前排左）和許佩珊（前排右）在市政會議獻獎。圖／新北市社會局提供