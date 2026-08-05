新冠疫情將達高峰 新北市衛生局：重症者9成沒打疫苗

新冠疫情再起，新北市衛生局長陳潤秋在今天市政會議指出，疫情預估將在8月中下旬達到高峰。新北市第7月26日至8月1日新冠門、急診就診人次達3943人，較前一周增加78.4%。新北市長侯友宜表示，截至目前累計新冠重症及死亡個案中約九成未接種新冠疫苗，籲市民盡速完成疫苗接種，降低重症風險。

陳潤秋表示，依疾管署監測資料，國內新冠疫情預估8月中下旬將達疫情高峰，目前主流變異株為PQ.16.1.1，其次為NB.1.8.1，新北市今年第30周新冠門、急診就診3943人次，較前一周增加78.4%。

去年10月至今累計27例新冠併發重症，以65歲以上長者及具慢性病史者居多，約九成未接種新冠疫苗。

陳潤秋表示，市府自6月底起即加強監控市內各醫院隔離病床使用情形，並完成抗病毒藥物及新冠疫苗盤點，同時查核醫療院所及長照機構感染管制措施，確保醫療量能充足。

陳潤秋指出，目前公費新冠疫苗擴大接種措施延長至9月28日，本波流行病毒株與現行疫苗具有保護效果，可有效降低重症風險。65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫功能不全等三類高風險族群，若已接種1劑且間隔滿6個月，可再接種第2劑提升保護力。

侯友宜表示，目前正值暑假旅遊旺季，民眾頻繁出入公共場所，疾病傳播風險增加，呼籲民眾外出旅遊仍應落實防疫措施，勤洗手、戴口罩、接種疫苗及做好自我健康管理。

他也建議，進入醫療院所、長照機構、大眾運輸及人潮眾多的室內場所時，應自主佩戴口罩；若身體不適，切勿勉強上班、上課，應留在家中休息，避免病毒傳播。