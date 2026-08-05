信義區「大菇傘」今夏完工 可抗17級風

天氣炎熱，北市府將在信義計畫區五處路口設置八座藝術遮陽傘，都發局指出，基隆路、松高路口與遠雄信義金融大樓南側等二處，共三座遮陽傘將於八月底完成設置，其餘今年夏天陸續完成，一次可容納卅人，還可抗十七級風，夜晚還有照明變化，為信義區夜經濟添景觀亮點。

都發局昨赴議會工務委員會工作報告，都發局表示，信義區遮陽傘是用抵費地基金設八座遮陽傘，總經費約六千萬元，平均一支約七百四十萬元；考量行人停等需求及人潮動線，在基隆地下道上方公園、北市府東北角、世貿東南角，台北一零一西南角等處設置。

議員李建昌質疑，這五處遮陽傘等同是要在信義區長出一些松茸、草菇，「像我這種胖一點的人，擠十個人根本遮不到太陽」。議員陳宥丞也說，這幾支遮陽傘是裝置藝術輔助降溫，與民眾落差大。

都發局長簡瑟芳表示，也曾思考是否比照韓國開闔式遮陽傘，但後考量因是示範點，希望採公共藝術形式，並評估提高耐用年限至三十年，具耐震、抗風等環保永續功能，加上配合信義區夜經濟，遮陽傘夜間照明變化也讓信義區多一點亮點。

都發局指出，遮蔭最大陰影面積可容約卅人，晚間有照明，設有三座埋地的投射燈，還有二二六個ＬＥＤ星空燈等，可十七級風、抗震約六級。

議員詹為元認為，日本西武巨蛋場館周邊就有類似這款「秀珍菇」遮陽設施，還可噴水霧降溫，並提升城市美學，市府可先試辦看看。

另外，北市府工務局新建工程處上月起在南京東路與敦化北路、以及中華路與成都路兩處路口停等區域試辦設置智慧遮陽傘，讓民眾在停等過馬路時，能有更舒適的候行環境。新工處強調，這和信義區遮陽設施屬不同局處、不同廠商的不同計畫，勿混為一談。