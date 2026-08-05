新店寶高園區擴建過關 鎖定AI產業

新北市府推動「新店寶高智慧產業園區」擴建再跨一步。內政部都委會昨審議通過主要計畫，未來寶高園區一、二期合計面積約九點四公頃，將鎖定ＡＩ、智慧電動車及高階醫療器材等產業進駐，預計投入逾三○○億元，估計創造每年一八三億元產值。

市府表示，此案為首座由市府主導報編的產業園區，歷經三次內政部都委會專案小組及土地徵收審議小組審議，昨獲內政部都委會通過，後續將加速相關程序，推動園區一、二期整體開發。

市長侯友宜說，產業用地是城市競爭力及企業布局全球的重要基礎，市府近年將昔日公墓用地及公有閒置土地活化，轉型為新店指標性產業園區。面對全球高科技產業供應鏈重組，希望透過園區規畫引進前瞻產業。

城鄉局表示，寶高園區北側鄰近新店榮工轉型地區及裕隆城，距捷運七張站、捷運南環段Ｙ５站約一公里，具交通區位優勢。此次整體計畫範圍約九點四公頃，除規畫產業用地，也設置約三公頃公共設施。

經發局指出，寶高園區一期二○一九年啟動開發，二○二一年完工，目前有鴻海、Tesla、Garmin及研揚等企業進駐。