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原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

李四川市場拜票 蘇巧慧端住宅政策

聯合報／ 記者張策黃子騰葉德正洪子凱／連線報導

國民黨新北市長參選人李四川昨凌晨到三重果菜市場拜票，也走訪新莊廟街拜訪新西園掌中劇團長許正宗，體驗百年掌中劇文化。民進黨新北市長參選人蘇巧慧則成立「住宅產業聯合後援會」，提出成立「都市更新局」政見。

凌晨四時許，李四川即在里長及支持者陪同下，逐攤向民眾問候，也聽取攤商對市場環境、運銷及生計的意見。有民眾說「你沒選上我會難過喔」，也有攤商站上菜車高喊「凍蒜」，氣氛熱絡；另有攤商送上菜頭、鳳梨及蒜苗，祝他高票當選。

李四川下午轉往新莊廟街拜票，走訪戲劇巷拜訪小西園掌中劇團，許正宗指導他拋接劇偶，試第二次就成功，現場一片掌聲。許大讚「川伯做人尚實在，市長選給他，新莊絕對會站起來」；李四川承諾當選市長將恢復新莊廟街風華。

蘇巧慧則在板橋成立「住宅產業聯合後援會」，會場湧入數百來自全國的地政士、不動產仲介及租賃租服業者，凍蒜聲不絕於耳，場面熱烈。

蘇巧慧表示，她上任後會立即成立都更局，擬定整體都更計畫，試辦「青年育兒宅」，讓符合條件的育兒家庭最長可租廿年，家長安心生養、孩子穩定成長；未來都更審議程序要「簡政便民」，透過ＡＩ引入簡化人工作業，讓都更審議進度透明且可查詢，提升審議量能與效率；另規畫「學生包租代管方案」，由市府、校方與業者合作在校園周邊媒合房源。

李四川 蘇巧慧 拜票 2026九合一選舉

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