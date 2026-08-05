北市申訴違停罰單 半年破7千件

大台北停車大不易，北市今年迄今已逾七千件不服違停罰單申訴，逾三千件成功撤單，常見樣態以標線不清為主，有殘障車位改為一般車位，卻因未徹底塗銷標線，有民眾停入遭開罰，議員憂烏龍開單黑數恐更多。交通局回應，會利用ＡＩ掃街車主動偵測標線模糊或脫落的路段，及時補強。

市府上半年開出卅三萬六六二九張汽機車違停罰單，民眾不服提出二一九四件申訴，一三七四件成功撤單、高達百分之六十二點六；警方開單部分有五四一○件申訴，一六四二件成功撤單、占三成，日均四十二件違停罰單申訴案，常見樣態包含標線不清、機車被他人移動、不清楚標誌標線的法規等。

議員林延鳳表示，新生北橋下停車場舊有身心障礙機車格位廢線未徹底塗銷，有人停入被開罰；議員顏若芳提到，民眾夜間將車停在開放停放時段的貨車裝卸專用區，卻因一旁緊鄰身心障礙專用格、現場立牌左右顛倒無端挨罰，經多方釐清才撤單。

基層員警表示，曾遇過「昨天是機車格，今日塗銷成紅線」，使原本合法停放的機車變違停，警方接獲民眾檢舉就得去開單，也很無奈，畢竟標線畫上去那一刻，就要開單；也曾有紅線以黑線覆蓋塗銷後剝落產生誤會，成功撤單的理由多是「舉發無誤，但標線不清」。

交通局長謝銘鴻表示，現場標線不清的違規，警方等盡量以勸導取代開單避免爭議；交工處和停管處也利用ＡＩ掃街車主動偵測標線模糊或脫落的路段，及時補強；民眾若因標線不清被開單，可提申訴。

交工處說，磨除既有標線後，將同步配合繪設黑色標線覆蓋，以有效遮蔽既有標線，避免廢線浮出影響辨識，交工處也會持續巡查，維護標線清晰及交通秩序。

新北市交通事件裁決處長李忠台表示，新北與停車有關的申訴免罰案件有百分之十七，所有申訴案件都會請原舉發警察機關重新查證，並檢附說明及照片等相關資料，再由裁決處複審，認定有疑義就撤銷處分。