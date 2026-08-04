兆基屋管執行北市社宅四期計畫 北市都發：異常立即接管及移交機制

近期媒體報導兆基集團相關企業涉及公司債兌付問題，臺北市政府都市發展局4日表示，兆基屋管股份有限公司僅為臺北市政府社會住宅包租代管第4期計畫之承辦廠商，未參與市府115年第5期計畫投標。

兆基屋管執行之臺北市包租代管第4期計畫，經盤整共有303案、包租案最長執行年度至117年；都發局為確保弱勢租屋服務不中斷並維護房東及房客權益，如經市府查核發現有履約之異常情形，將立即啟動案件接管及移交機制，協助房東及房客轉由市府其他社宅包租代管廠商接續提供服務。另外，4日已要求兆基屋管股份有限公司就實際營運、財務擔保及風險控管機制進行說明，並要求兆基提供每月履約及財務狀況供市府查核。

都發局表示，截至目前，市府未接獲房東反映租金給付異常情形，第4期計畫303案租金及相關款項亦依契約正常撥付。後續亦將密切關注兆基屋管履約及租金支付情形，督促廠商確實履行契約責任，確保社會住宅包租代管服務穩定運作，維護房東、房客權益及居住安定。