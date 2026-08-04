兆基爆債務風暴 新北900多件包租代管暫無異常

包租代管業者兆基屋管關係企業近日爆發債務危機，趙姬投資、寄居蟹管理顧問傳出公司債無法依約兌付，已有187名投資人成立自救會，新北市城鄉局今天表示，兆基目前在新北承作的900多件包租代管案件，租金支付及服務均正常，尚無履約異常，也未接獲房東或住戶權益受影響情形。

據了解，兆基屋管股東趙姬投資及關係企業寄居蟹管理顧問，因公司債本息無法正常兌付，引發投資人恐慌。兆基屋管原董事長李建成已於7月29日辭去公司所有職務，董事會隔日推選新任董事長。兆基屋管發布聲明強調，公司為獨立法人，財務、會計、資金及營運均獨立運作，既有包租代管業務及客戶權益不受影響。

新北市城鄉局指出，兆基並非新北市今年開辦的社會住宅包租代管第5期承作廠商，其第5期業務主要承作國家住宅及都市更新中心委託公會辦理的中央計畫。

城鄉局表示，兆基過去承作新北市112年度第4期及第4.1期社會住宅包租代管業務，共有900多件案件，目前房東租金支付及相關服務均維持正常，尚未發現履約異常；新北目前也沒有房東或住戶反映受到影響。

城鄉局強調，將持續加強履約管理，並配合中央掌握業者營運及財務狀況，若發現租金支付、租賃管理或服務出現異常，將立即介入處理，以維護房東及房客權益。

城鄉局也說，新北市包租代管案件若加計中央在新北媒合的案件，總數已超過5萬戶，由多家業者分別承作，並非由兆基單一業者辦理，因此相關事件目前未影響新北整體包租代管業務運作。