板橋汙水下水道工程流標二次 山田摩衣要求水利局盡速發包

汙水下水道可大幅改善居住環境，新北市議員山田摩衣今天質詢時指出，新北市汙水下水道總接管數與普及率雖為全國之冠，但板橋區仍有許多區域面臨接管瓶頸，今年板橋汙水下水道未納戶接管工程的5千萬元開口契約已連續流標兩次，要求水利局積極克服招標難題，保障已簽署同意書民眾權益。

山田摩衣在質詢中表示，新北市接管戶數預計今年底突破135萬戶，接管戶數成長速度雖為六都第一，但身為新北市核心重鎮的板橋區，住宅面臨無法順利接管的狀況卻不在少數。板橋區在114至115年間的新案件僅有3件。

山田摩衣質疑，今年市府宣布自籌12.94億元投入汙水下水道建設，針對板橋區汙水下水道系統未納戶接管工程編列了5000萬元開口契約，範圍涵蓋江子翠精華地段、浮洲地區大觀路等地，但截至今年6月已連續流標兩次。

水利局長宋德仁說，目前計畫標案無法再容納未納戶工程，須另外透過開口契約來處理，開口契約因工程性質較為零散及單價問題，導致前兩次招標失利，第三次招標已於7月30日送交採購處，預計於8月重新上網招標，會全力邀標、克服困難。

山田摩衣說，既然市府經費已經到位，且最難能可貴的是基層民眾好不容易簽署同意書、完成整合，水利局就更應加速推動，籲水利局務必在今年8月重新順利發包，讓板橋都心居民早日享有完善的基礎建設與優質的生活環境。