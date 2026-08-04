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淡水區爸氣夏日派對 百人同樂會嗨翻慶父親節

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
超人氣「MOMO家族」到場與民眾同歡。圖／紅樹林有線電視提供
超人氣「MOMO家族」到場與民眾同歡。圖／紅樹林有線電視提供

為迎接即將到來的父親節，並慶祝淡水區崁頂里人口蓬勃發展，台灣大寬頻紅樹林有線電視於淡水新市鎮的「名軒海樂地」社區盛大舉辦「爸氣海樂地 夏日派對」。活動邀請到超人氣「MOMO家族」進駐社區熱力唱跳，並集結美食餐車、小丑氣球互動與精美好禮抽獎，吸引上百位住戶與周邊鄉親熱情參與，現場人氣爆棚，歡笑聲不斷，為淡海新市鎮注入滿滿活力。

紅樹林有線電視總經理楊明杰於開幕致詞時表示，看著海樂地社區充滿朝氣，正是紅樹林有線電視一直希望能為在地鄉親深化服務的初衷，創造無價的親子回憶與提升社區價值，為了讓爸爸媽媽免去帶孩子出遠門人擠人的辛勞，特別將廣受喜愛的MOMO家族請到住戶家樓下，同時，紅樹林有線電視也積極結合在地農會與集團豐富的媒體資源，期盼將「名軒海樂地」優質社區的品牌知名度推廣出去，讓住戶更有共榮感。

總經理強調，身為在地鄉親的好鄰居，紅樹林有線電視已不僅僅提供傳統電視節目，更是全方位的「數位家庭科技方案」提供者。藉由此次活動的面對面交流，專業團隊也在現場為住戶介紹最新、最便利的光纖寬頻上網與智慧居家服務，期盼透過科技升級每一位住戶的生活品質。這次由紅樹林有線電視、海樂地社區管理委員會，以及一直以來為地方盡心盡力的崁頂里里辦公室共同主辦，並獲得協辦單位威摩科技股份有限公司的熱情參與。活動從中午11點半的美食餐車搶先開跑，一路嗨到下午4點的舞台表演與抽獎，讓百位參與者吃飽玩滿。

淡水 父親節 派對

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