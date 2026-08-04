守護新鮮空氣 市議員陳偉杰籲新北加速汰舊老舊汽機車

8月1日「世界肺癌日」才剛過去，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，媒體民調指出逾八成民眾擔憂交通空汙危害健康，但新北電動車補助申請量卻不到補助的一半，籲環保局展現積極作為；環保局長程大維表示，受產品市場變化與充電疑慮等因素影響，補助申請數量確實下滑，目前正研擬明年度針對青年學子與菜籃族等多元族群提出精準補助計畫。

新北市環保局統計，去年度申請總數為7031件，補助總額約1億元。另電動機車全國銷售量，依據交通部公路局機動車輛登記數統計，112年度全國新增7萬3656輛、113年度全國新增7萬772輛、114年度全國新增2萬8923輛，有逐年下滑趨勢。

陳偉杰說，先前電動機車補助名額申請連一半都不到，要求環保局檢討究竟是宣傳不足還是誘因不夠，環保局必須在會期結束前提交老舊機車汰換成效檢討報告，並提出強化電動機車補助方案的新策略。

程大維說，受產品市場變化與充電疑慮等因素影響，補助申請數量確實下滑，目前正研擬明年度針對青年學子與菜籃族等多元族群提出精準補助計畫。陳偉杰要求

另針對淡海新市鎮二期開發案，陳偉杰指出接獲諸多在地民眾陳情，反映國土署將屋齡四、五十年的老舊房屋畫入「保留發展區」或不納入區段徵收，致使居民苦等數十年卻依然無法改建整理，陳偉杰要求城鄉局成立溝通窗口，彙整地方疑慮並以市府名義正式向中央國土署反映。

城鄉局長黃國峰承諾願意全力協助向中央溝通。