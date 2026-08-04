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淡水區油車里共餐歡慶父親節 企業捐加菜金同樂

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
在地企業紅樹林有線電視捐贈共餐加菜金。圖／紅樹林有線電視提供
在地企業紅樹林有線電視捐贈共餐加菜金。圖／紅樹林有線電視提供

今(4)日中午在淡水油車活動中心非常熱鬧，每個星期二是淡水油車里的共餐活動，加上這個星期就是8月8日，也就是一年一度的父親節，淡水區油車里長特別在共餐活動上為里內的長者父親來慶祝，為此紅樹林有線電視更為油車里的共餐捐助加菜金，並且準備了一個蛋糕，不僅是要開心吃共餐，更要祝福爸爸父親節快樂，大家一起圍繞著蛋糕，氣氛相當溫馨。

現場在市議員陪同之下歡慶父親節。里長表示，其實每個星期二就是油車里的共餐活動，今天也特別為長者進行病媒蚊的防治宣導，而再來就是屬於父親的日子，為此市議員也到場一起與長者們共同渡過父親節。此外里長也非常感謝深耕在地的企業紅樹林有線電視，除了準備蛋糕之外，還有許多的小蛋糕要送給現場每一個人來為在場的爸爸們歡慶節日。

紅樹林有線電視表示，看到油車里的長者共餐這麼踴躍，就知道里長是多麼用心在舉辦活動，也希望透過企業的回饋鄉里，讓長者也可以有更多資源享用。參與的長者就說，很開心在油車里內有這麼熱鬧的共餐活動，里長就是希望在這個特別的節日，能夠讓辛苦的爸爸們，放輕鬆來參與活動，而且要玩的開心，里長看到長者臉上的笑容，也將手中的蛋糕送到他們手上，更希望這場共餐活動，不僅是要照顧所有的長者，更要幫爸爸們有一個難忘的回憶。

淡水 父親節 紅樹林

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