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瑞芳北36線道路改善啟動 提升行車安全與觀光品質

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
市府編列經費分階段進行整修，讓用路人行車有安全的通行環境。圖／觀天下有線電視提供
市府編列經費分階段進行整修，讓用路人行車有安全的通行環境。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區北36線道路因長年使用，路面出現了龜裂、破損等情形，影響到行車品質與安全。市府近日啟動道路改善工程，率先針對瑞濱端至秀崎山指雲宮約2公里路段進行刨鋪作業，其餘路段也預計於明年接續改善，逐步提升道路品質，提供居民及遊客更安全、舒適的通行環境。

北36線除了是當地居民往返的重要道路，也是通往多條登山步道的必經路線，平日往來車輛及登山遊客不少。龍鎮里長林文清表示，這條道路多年來因路面老化，駕駛行經時顛簸明顯，尤其假日登山人潮增加，更凸顯道路改善的重要性，感謝市府編列經費分階段進行整修，讓用路人行車更加安全，也有助於提升地方觀光品質。

林文清也表示，這次先完成瑞濱端至秀崎山指雲宮路段鋪面更新，地方居民都相當期待，後續也希望明年能順利完成剩餘路段改善，讓整條北36線煥然一新，不僅提升交通安全，也讓前往山區健行、休憩的民眾有更完善的道路環境，帶動地方發展。

瑞芳 觀光 登山步道

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