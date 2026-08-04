偏鄉暑期不停學 貢寮新住民協會開辦研習課程

為豐富暑假生活，並提供偏鄉居民更多元的學習機會，新北市貢寮區新住民關懷協會暑假期間開辦英文、游泳及電腦等多元研習課程，其中的游泳研習課程於瑞芳高工游泳池舉行，吸引不少親子共同參與，在專業教練帶領下學習游泳技巧，培養水域安全觀念，也讓暑假過得充實又有意義。

游泳課程依照學員程度分組教學，從認識水性、練習換氣開始，搭配浮板進行踢水訓練，逐步建立正確的游泳姿勢與信心，並安排水中漂浮、自救及基本求生技巧等課程，提升學員面對水域環境的安全意識。許多孩子從一開始不敢下水、緊抓池邊，到現在已能放鬆漂浮、運用浮板前進，進步相當明顯，也讓家長看見孩子突破自我的成長。

貢寮區新住民關懷協會林愛花表示，感謝新北市政府社會局經費支持，讓偏鄉地區的孩子及新住民家庭有機會接觸多元課程，從英文、資訊到游泳，不僅培養生活技能，也拓展學習視野。尤其不少學員原本相當怕水，經過教練耐心指導與反覆練習後，現在已能適應水性，甚至學會基本自救技巧。未來協會也將持續結合政府資源，規劃更多符合地方需求的課程，縮短城鄉學習差距，陪伴孩子健康、自信地成長。