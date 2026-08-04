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北市聯醫網路異常 初步排除醫療資安事件

中央社／ 台北4日電

北市立聯合醫院今天發生網路異常，北市聯醫說明，上午10時許發生網路連線異常，經初步查核是因為外部線路傳輸問題所致，已排除醫療資安事件及院內核心設備故障。

北市聯醫表示，已於上午11時許先恢復醫療資訊系統正常連線，客服話務服務下午1時許恢復正常作業。

北市聯醫副總院長蔡景耀說，初步查核，是外部線路傳輸問題所致，已排除醫療資安事件及院內核心設備故障，同步要求電信線路服務業者全面檢討異常原因，並維持網路穩定性、強化備援措施，避免再次發生。

蔡景耀補充，系統中斷期間立即啟動醫療應變及備援機制，改採紙本與離線作業模式，持續提供民眾看診及領藥服務，確保醫療服務不中斷，維護病人就醫權益與醫療安全。對於網路異常造成現場民眾等候、不便，深表歉意，並感謝關心與諒解。

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