北市聯醫網路異常 初步排除醫療資安事件

民進黨新北市議員張嘉玲昨日在議會質詢指出，針近期油品及肉類、蛋類價格上漲，詢問新北市府2021年成立的「民生物資物價平穩小組」的召集人及主責單位到底是誰，但現場官員語塞，希望市府能夠上緊發條並讓該小組有效運作。

2026-08-04 10:47