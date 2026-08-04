土城擺接堡路死亡車禍掀分流爭議 議員促檢討、交通局憂增交織風險

新北市土城擺接堡路日前發生砂石車與機車碰撞死亡事故，再度引發道路設計爭議。綠、白營議員均要求檢討現行車種分流及周邊道路配置；新北市交通局回應，取消分流雖可增加變換車道距離，但也可能增加機車與大型車輛交織、擦撞風險，後續將綜合事故原因、車流特性及道路安全評估。

新北市議員卓冠廷指出，擺接堡路目前採硬性車種分流，機車無法提前變換車道，但到了出口前又突然與汽車匯流；內側汽車若要右切金安街引道，僅剩約100公尺、約6秒的反應時間切換車道，容易與原本被限制在外側的機車形成「死亡交叉」，不僅機車騎士感到危險，汽車駕駛也常不敢切出下引道。

他表示，從柑城橋左轉進入擺接堡路後，前段約350公尺沒有分流，後續突然分流約150公尺，再進入約100公尺的匯流區，行車邏輯反覆；硬性分流也常造成汽車集中於內側車道，外側車道卻未充分利用。他主張廢除車種分流、取消禁行機車，並評估在出口前增設減速車道，提供車輛足夠的變換距離。

針對議員蘇泓欽堅持開放柑城橋銜接中山路、讓車流直接進入及穿越工業區的建議，卓冠廷表示，只要配套完善，他持開放且不反對的態度，或可減少進入擺接堡路的車流；長期更應正視擺接堡路的穿越型道路功能，規畫直接銜接台65線，避免車流被迫穿越地方小路。

新北市議員陳世軒則表示，雖然自己不是當地選區議員，但接獲不少網友及死者家屬陳情，希望協助改善，因此前往現場會勘。他認為，擺接堡路目前最大的問題，在於同一路段一下採混合車流、一下又改為車種分流，用路邏輯不一致，容易造成駕駛人判斷混亂，增加事故風險。

陳世軒指出，該路段原採混合車流，行駛一段距離後卻突然改為分流，末端要右轉又再次匯流，前後不一致的道路設計恐增加用路風險。他表示，自己一向支持取消禁行機車及車種分流，在擺接堡路取消分流也可以避免駕駛人在短距離內反覆適應不同的行車規則。

此外，陳世軒也要求交通局加速評估開放中山路通行的可行性，不應只因擔心車流壅塞就長期封閉，而應透過交通工程及相關配套，兼顧道路安全與整體車流效率。

陳世軒表示，擺接堡路既然經常發生事故，「該改就改」，市民安全不該被長年未解的道路問題犧牲。

新北市交通局回應，初步檢視事故影像，事故主要為下引道大貨車未注意右側機車所引發，改善措施仍應回歸事故原因本身。事故路段目前單向配置1個汽車道及2個機車道，並於匯出路段留設汽、機車混流空間。

交通局指出，廢除機車專用道、取消禁行機車雖可增加變換車道長度，但也可能增加機車與大型車輛交織及擦撞風險，後續將併同事故原因、車流特性及道路安全等因素綜合評估。