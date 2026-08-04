萬大線列車動態測試 打造雙北生活圈

照片取自臺北市政府

臺北市市長蔣萬安3日與新北市市長侯友宜一同搭乘萬大線列車（莒光站至連城錦和站），見證萬大線列車主線動態測試的成果，也慰勞第一線工程人員的辛勞。蔣萬安致詞時表示，從莒光站到連城錦和站短短的距離，象徵著所有人多年的努力付出，正式進入到系統整合與驗證的新階段。

蔣萬安市長進一步說明，萬大線第一期工程是雙北攜手合作的重要成果，串聯雙北捷運路網，未來將行經中正紀念堂站、植物園站、廈安站、加蚋站，接著到新北永和、中和、土城再到樹林，並且將串接淡水線、松山新店線、環狀線。未來，中正紀念堂到中和高中原本約40分鐘車程，將縮短至14分鐘，30分鐘雙北共同生活圈的目標也將往前跨一大步。

蔣萬安市長說，萬大線是他上任後，第二條即將通車的捷運路線，捷運工程是需要高度整合的公共工程，安全永遠是市府最優先的考量。他認為，工程不只要如期如實完成，更要確保安全營運。

此外，蔣萬安也談到，臺北捷運新進的10臺列車，將會優先滿足載客量大的板南線、淡水線。蔣萬安說，金城機廠是全國第一座完整地下化的機廠，未來地面上會有超過300億的大型開發案，有住宅、商場，相信能滿足在地所有市民朋友的生活機能。

他也向所有施工團隊、侯市長率領的新北市政府團隊，所有民意代表及在地的里長們及最重要的沿線居民致謝。感謝大家共同體諒、支持，今天才能正式進入一個新的階段。蔣萬安表示，等工程到一段落，馬上就會啟動還路於民，撤除圍籬，讓住戶居民能夠儘快的恢復正常生活。

最後，蔣萬安也特別感謝不在場、不居功的李四川前副市長，因為他在擔任新北市副市長任內，曾參與萬大一、萬大二的前期規劃；臺北市副市長任內，也率領捷運團隊全力往前推進，克服最困難的地下潛盾工程，讓隧道順利貫通。

蔣萬安強調，未來雙北將會繼續努力，建構完善的捷運路網，帶給雙北市民更便利、舒適、安全的捷運路網。

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