2026樂在金山非我莫藷 金山甘藷季盛大起跑

照片取自新北市政府

「2026金山甘藷季」來了，新北市金山區出產的甘藷營養價值高，含有豐富的抗氧化劑，同時也是優秀的纖維來源，有助於促進腸道健康和消化系統功能。適逢8月份進入在地甘藷產季，新北市金山區公所特別規劃一系列精彩絕倫的甘藷季活動，以「樂在金山,非我莫藷」為主題，熱情邀請全國民眾共襄盛舉，一同到金山享受慢旅遊、品嚐最在地、最甜蜜的甘藷滋味。

新北市農業局長諶錫輝表示，另外8月份新北北海岸活動精彩不間斷，除了8月22日金山甘藷產季主場活動，同步也有2026「北海潮與火」將自7月31日至8月23日熱鬧登場，邀請市民朋友白天到金山挖甘藷、品嚐在地甘藷美食，晚上欣賞熱鬧精彩的火舞表演。民眾也可延伸行程前往淡水漁人碼頭，於8月9日、16日及23日連續三個週日晚間8時欣賞「仲夏繽紛樂」煙火秀，讓大家從白天一路玩到夜晚，感受北海岸夏季限定的多元魅力。

金山區公所表示，每年的初夏至秋季是品嚐正宗金山種植甘藷的最佳時節。為擴大推廣金山人所驕傲的優質甘藷，本年度「千人焢窯+農夫市集」主活動將於8月22日(星期六)在金山區玉爐路及週邊農地盛大登場。焢窯活動分為「午後窯」與「星光窯」2場次進行，每窯收費1,600元，當日限量120組，想體驗傳統農村焢窯樂趣的民眾可透過活動官網線上報名或現場報名，活動官網線上報名期間於8月5日(星期二)中午12點起至8月16日(星期日)23點59分止。

另外主活動當天現場除了焢窯體驗，還邀請到許多表演團體及劇團演出，以及現場親子創意DIY和挖甘藷等體驗活動。當天更特別安排豐富的抽獎活動，最大獎為「新北北海溫泉洲際酒店豪華客房平日住宿券1間」，是暑期結束前大人小孩的最佳去處。

本年度的「非我莫藷焢窯趣」千人焢窯主活動將在8月22日展開，今年活動加強了交通接駁，於金山市區安排免費接駁專車接送民眾至主活動會場，讓大家更輕鬆方便的參與活動。此外，為了讓無法親自前來金山的民眾也能購買到道地的金山甘藷，金山區公所特別安排了都會區展售會,將分別於9月5日、6日(星期六、日)在台北希望廣場,以及9月10日、11日(星期四、五)在板橋農會活力超市廣場舉辦展售活動，由在地甘藷產銷班及特產業者現身展售。

金山區公所誠摯邀請全台各地的民眾，在微風徐徐的八月盛夏，帶著家人朋友一同前來金山，漫步於依山傍海的自然風光中，品嚐最當季、最鮮甜的健康甘藷。無論是全家大小一同體驗古早味的焢窯與拔地瓜樂趣，還是在展售會中選購最優質的伴手禮，今年的甘藷季都將帶給您最難忘的北海岸夏日回憶。

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