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家戶垃圾亂丟頻傳 北市：逐年減少行人垃圾桶

中央社／ 台北4日電

台北市環保局長徐世勲今天說，近年頻繁出現民眾將家戶垃圾違規棄置於行人垃圾桶，為兼顧環境整潔與行人便利，將維持觀光景點、商圈周邊行人垃圾桶，其餘地區則逐年減少設置。

台北市環保局今天赴議會警政衛生委員會進行專案報告，徐世勲表示，台北市於一般道路設置行人專用清潔箱，供民眾、觀光客丟棄隨身垃圾，不過近年頻繁出現民眾違規棄置家戶垃圾，導致市容髒亂。

徐世勲指出，為因應此狀況，環保局試辦加蓋式清潔箱、縮小投遞口等政策，卻仍無法防範，違規者反而直接將垃圾棄置於箱體或地上。在兼顧環境清潔與行人便利性之下，環保局盤點65處商圈及63處景點垃圾桶，維持觀光需求，其餘地區則逐年減少設置，總量已從約2000組減少至806組。

國民黨籍台北市議員秦慧珠質詢表示，垃圾桶設置量是否可能逐年減少、甚至歸零；民進黨籍台北市議員張文潔則說，除大型商圈外，市場、美食街或一般市民也有飲料杯等小型垃圾需求，爆量不一定是家戶垃圾造成，應找到民眾實際需求。

徐世勲表示，他上任環保局長時，就討論過垃圾桶全面清零可行性，但考量觀光需求，決定維持主要觀光景點、商圈周邊垃圾桶，並視實際情況調整，若家戶垃圾過多，也會與地方里長討論是否減量。至於各公園、市場、捷運站等，則由權責單位管理，設置垃圾桶並派員維護收運，發揮公私協力成效。

垃圾桶 行人 垃圾

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