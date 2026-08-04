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靈鷲山無生道場、聖山寺雙獲社會教化獎 從生命教育走向環境永續

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
貢寮區長柯建輝（左）恭喜靈鷲山無生道場與聖山寺雙雙獲獎。圖／靈鷲山佛教教團提供
貢寮區長柯建輝（左）恭喜靈鷲山無生道場與聖山寺雙雙獲獎。圖／靈鷲山佛教教團提供

新北市政府今舉辦「2026新北市績優宗教團體表揚大會」，靈鷲山無生道場與聖山寺長年投入生命教育、社會關懷、靈性生態及跨宗教交流，雙雙獲頒社會教化獎，由聖山寺監院懇慧法師代表受獎。新北市長侯友宜致詞時，也肯定靈鷲山長期推動國際青年交流與社會教化的成果。

今年表揚大會以「善根深種」為主題，表揚公益慈善、社會教化、個人奉獻、老人共餐、世代志工及銀髮俱樂部等六大類，共頒發526個獎項，計有253個宗教團體及個人獲獎。

侯友宜逐一頒獎，感謝宗教團體長年投入公益服務，從弱勢關懷、社會教化到文化傳承，持續為地方注入穩定力量，也與市府攜手打造更有愛與希望的城市。

靈鷲山無生道場依山面海，不僅是華嚴聖山，也是台灣宗教百景之一。近年透過山海行者青年佛門探索營、生命體驗小旅行、兒童學佛營及國際青年團等活動，引導不同世代探索生命、培養責任感與善念。

面對氣候變遷與人心焦慮，無生道場也持續推動平安禪、全球心寧靜課程及21天大悲閉關，並結合蔬食、植樹、淨灘及水陸法會減塑等行動，將「靈性即生態」理念落實於日常生活，讓環境保護與世界和平不只停留在宗教論述，而是轉化為具體實踐。

同樣獲獎的聖山寺，則持續將佛法帶入日常生活，透過光明燈結合生肖墨寶、臘八送暖、佛誕「佛腳抱抱」、秋季祭典愛心贊普及公益牌位等活動，關懷偏鄉長者、考生、弱勢家庭及災區居民，讓慈悲從寺院走入社會。

聖山寺也積極推動跨宗教交流及環境永續，透過國際青年營、親子活動及佛道交流，促進不同信仰間的理解；並導入LED節能照明、倡議蔬食減碳、號召志工淨灘，累計清除超過1000公斤海洋廢棄物，以實際行動守護東北角山海環境。

靈鷲山表示，無生道場與聖山寺雙雙獲獎，展現開山住持心道法師長年倡導「慈悲與禪」及「靈性生態」理念，將佛法修行延伸至生命教育、環境保護、社會關懷與跨宗教交流。

靈鷲山指出，宗教不只是個人信仰，也能成為凝聚人心、回應當代社會需求的重要力量，未來將持續以慈悲為根、和平為願，攜手社會推動共善，讓安定人心的力量持續擴展。

獲獎的靈鷲山聖山寺監院懇慧法師（右四）、仁和宮代表（左三）與貢寮區長柯建輝（右三）合影。圖／靈鷲山佛教教團提供
獲獎的靈鷲山聖山寺監院懇慧法師（右四）、仁和宮代表（左三）與貢寮區長柯建輝（右三）合影。圖／靈鷲山佛教教團提供

「淨灘愛地球」活動，一年撿拾逾千公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供
「淨灘愛地球」活動，一年撿拾逾千公斤垃圾。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山長期推動跨宗教交流，天主教教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（左）在聖方濟沙勿略會王敬仁神父（右）陪同下，上靈鷲山拜會開山住持心道法師。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山長期推動跨宗教交流，天主教教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（左）在聖方濟沙勿略會王敬仁神父（右）陪同下，上靈鷲山拜會開山住持心道法師。圖／靈鷲山佛教教團提供

新北市長侯友宜（左）頒發社會教化獎給靈鷲山無生道場，由聖山寺監院懇慧法師代表受獎。圖／靈鷲山佛教教團提供
新北市長侯友宜（左）頒發社會教化獎給靈鷲山無生道場，由聖山寺監院懇慧法師代表受獎。圖／靈鷲山佛教教團提供

永續 生命教育 侯友宜

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