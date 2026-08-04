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2026金山甘藷季即將起跑 千人焢窯明天開放報名

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「2026金山甘藷季」即將起跑，新北市農業局長諶錫輝介紹8月的北海岸活動精彩不間斷，包括「仲夏繽紛樂」煙火秀、「北海潮與火」電音趴光影秀、金山甘藷「千人焢窯」等，可以從白天一路玩到夜晚。圖／金山區公所提供
「2026金山甘藷季」即將起跑，新北市農業局長諶錫輝介紹8月的北海岸活動精彩不間斷，包括「仲夏繽紛樂」煙火秀、「北海潮與火」電音趴光影秀、金山甘藷「千人焢窯」等，可以從白天一路玩到夜晚。圖／金山區公所提供

「2026金山甘藷季」即將起跑！新北市金山區公所在8月產季規畫「千人焢窯、農夫市集」系列活動邀請民眾到北海岸享受慢旅遊、品嚐甜蜜的甘藷滋味。5日中午開放焢窯線上報名至16日。

每年夏秋兩季是品嚐金山甘藷最佳時節，區公所今年與「拓蔬人料理團隊」合作，以金山生產的「台農57號及66號甘藷」為主角，在拓蔬人新書「SUPER FOOD！地瓜不簡單」中介紹「宮保地瓜」、「地瓜葫蘆酥」、「翡翠地瓜卷」、「涼拌雙色地瓜麵」等多道創意佳餚。

22日（星期六）在金山區玉爐路及周邊農地盛大登場的「千人焢窯」，分為「午後窯」與「星光窯」2場次，每窯收費1600元，當日限量120組，想體驗傳統農村焢窯樂趣的民眾可透過活動官網線上報名或現場報名，線上報名期間自5日（星期二）中午12時起至16日（星期日）深夜11點59分止。

當天除了焢窯體驗，還邀請許多表演團體及劇團演出，以及現場親子創意DIY和挖甘藷等體驗活動。另有抽獎活動，最大獎為「新北北海溫泉洲際酒店豪華客房平日住宿券」。

新北市農業局長諶錫輝指出，8月的北海岸活動精彩不間斷，9日、16日及23日連續3個星期日晚間8時，淡水漁人碼頭都有「仲夏繽紛樂」煙火秀；每周六、日在金山中角灣衝浪基地有「北海潮與火」電音趴、光影秀；22日是金山甘藷季，可以從白天一路玩到夜晚。

金山甘藷另將於9月5日、6日在台北希望廣場，9月10日、11日在新北板橋農會活力超市廣場舉辦展售活動，由在地產銷班及特產業者現身展售。

金山甘藷季系列活動資訊將陸續發布在新北市金山區公所網站臉書粉絲專頁

「2026金山甘藷季」即將起跑！新北市金山區公所在8月產季規畫「千人焢窯、農夫市集」系列活動邀請民眾到北海岸享受慢旅遊、品嚐甜蜜的甘藷滋味。5日中午開放焢窯線上報名至16日。圖／金山區公所提供
「2026金山甘藷季」即將起跑！新北市金山區公所在8月產季規畫「千人焢窯、農夫市集」系列活動邀請民眾到北海岸享受慢旅遊、品嚐甜蜜的甘藷滋味。5日中午開放焢窯線上報名至16日。圖／金山區公所提供

「2026金山甘藷季」即將起跑！新北市金山區公所在8月產季規畫「千人焢窯、農夫市集」系列活動邀請民眾到北海岸享受慢旅遊、品嚐甜蜜的甘藷滋味。資料照片是過去焢窯情形。圖／金山區公所提供
「2026金山甘藷季」即將起跑！新北市金山區公所在8月產季規畫「千人焢窯、農夫市集」系列活動邀請民眾到北海岸享受慢旅遊、品嚐甜蜜的甘藷滋味。資料照片是過去焢窯情形。圖／金山區公所提供

金山 地瓜 農夫市集

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