影／秀珍菇遮陽傘爭議...綠轟腦袋孔固力：「蔣不聽」講到年底可能落選

因應高溫，北市府在信義計畫區五處路口設八座遮陽設施，但因造型及要價一支700多萬，遭質疑「天價秀珍菇」。都發局今赴議會工務委員會工作報告，民進黨議員李建昌轟市府「腦袋孔固力」，遮陽效果比公車站牌還不行？稱「蔣萬安現成『蔣不聽』，這議題講到年底，講到可能會落選。」

民眾黨議員陳宥丞也質疑，信義區這幾支遮陽傘「我不稱是降溫設施，應是裝置藝術輔助降溫」，質疑市府為什麼要花近6000萬元在這麼昂貴的設施上，與百姓期待有太大落差？有背民情？

民進黨洪健益則酸「信義區的議員比較時尚，我們是LV再頂級」；民進黨洪婉臻批評，信義區花740萬設置一支遮陽傘，萬華區卻僅是紅色蘑菇，根本差別待遇，大家在乎的應該要種樹，為什麼要浪費民脂民膏？士林北投選區議員鍾佩玲也酸，「怎士林北投連一支遮陽傘都沒有？」

社民黨議員苗博雅也質疑，市府要設置這個高價遮陽傘，最大爭議是動用一筆不用議會確認通過的經費，甚至要價7百多萬，也極度有違民眾常識，為什麼一支陽傘要耐用30年？

都發局長簡瑟芳回應，信義區遮陽傘一開始的政策發想是考量示範點，希望以公共藝術形式，並評估耐用年限高，可用到20至30年，一支700多萬費用是將所有整體費用相除，還包括監造等，考量可耐用較久、還有耐震，抗風環保永續，夜間照明也有變化，可以讓信義區夜經濟多一點亮點。

民進黨議員李建昌質疑，信義區的這五支遮陽傘，等同是在信義區要長出一些松茸、草菇，「這不是在遮陽，如果找幾個議員去站在底下，像我這種胖子，根本遮不到陽，一點遮不太陽」，市府腦袋空固力，要好好檢討這怎麼會是遮陽？比公車站牌還不行？不要信義區獨厚成這樣，建議種幾棵樹都比這個還有用。

「這計劃當爐主就是這原因，蔣萬安市長現在被講成蔣不聽，這個議題每個月都會講，會講到年底，講到有可能會落選，這是真的。」李建昌說，如果他發動十個人站在香菇底下，估算每天的遮陽面積，每天早上九點到下午四點半，整個斜照的面積，這個真的不行，難怪都發局會成為爐主，議員不分黨派都會嫌。

簡瑟芳表示，能種樹的地方，當然是最好，目前五支設置的進度，進度基隆路松高街口八月底，其餘十月底完成，進度延後是施工打造的過程，這麼多議員反對還是要做？已經在做的。頂部有排水口，會導入鄰近的排水溝。