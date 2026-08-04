侯友宜：什麼神都信 卸任後以寺廟為據點四處雲遊

新北市政府今天舉辦績優宗教團體表揚大會，市長侯友宜一一感謝各宗教團體的公益捐助並表示，他任內逢廟必拜，什麼神都信，也希望卸任後能以各寺廟為據點，四處雲遊。

市府今天舉辦這場表揚大會，新北各大寺廟及宗教團體主委齊聚一堂，氣氛熱烈，侯友宜也一一頒發獎牌，表揚71家熱心公益、104家推動社會教化的宗教團體，以及123名長期奉獻的宗教人士，感謝宗教界長年以信仰凝聚善的力量，攜手市府推動社會共好。

侯友宜致詞表示，任內逢廟必拜，也和各宮廟主委熟識，都叫得出名字，他也感謝各宗教團體的公益慈善捐款，去年捐款金額就高達新台幣4億8231萬元，創歷年新高，此外也有不少物資捐助，讓宗教信仰不僅是安定人心的重要力量，更是推動社會向善、凝聚公益能量的核心動力。

他表示，這次個人奉獻類獲獎者，最年長者為92歲淡水行忠宮總幹事李忠清；最年輕者為34歲鶯歌東陽宮委員陳敬文，自14歲起投入宮廟志工服務；服務年資最資深者為坪林保安宮委員鐘永富，長達60年時間協助宮廟建設、文化推展及地方發展。

他表示，這是他最後一次以市長身分頒獎，而他逢廟必拜，包括基督教、天主教、佛教及道教等宗教，什麼神都信，而他未來卸任後，也會以各寺廟為據點，四處雲遊。