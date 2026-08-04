新北表揚績優宗教團體 92歲清晨奉香、34歲志工服務20年

新北市政府今舉辦2026績優宗教團體表揚大會，由市長侯友宜頒發298面獎牌，表揚71家熱心公益、104家推動社會教化的宗教團體，以及123名長期奉獻的宗教人士。去年新北宗教團體公益慈善捐款達4億8231萬元、創歷年新高。

侯友宜表示，宗教信仰不僅能安定人心，更是凝聚公益力量、推動社會向善的重要支柱。新北各宗教團體長期投入弱勢扶助、急難救助、社會教化及公共服務，在政府資源以外，持續照顧市民生活，也為城市注入溫暖。

侯友宜指出，去年新北宗教團體公益慈善捐款總額達4億8231萬元，創下歷年新高，包括板橋慈惠宮、板橋接雲寺、南山福德宮、蘆洲湧蓮寺、樹林鎮南宮、樹林濟安宮、林口竹林山觀音寺及三峽長福巖清水祖師公，投入公益的金額均超過千萬元。

宗教團體的支持也不只反映在捐款數字。蘆洲湧蓮寺捐贈警用偵防及巡邏機車，協助警方維護治安；三重義天宮捐贈垃圾車，三重護山宮捐贈復康巴士；樹林鎮南宮、樹林濟安宮及竹林山觀音寺，則捐贈消防救災車輛、救護車及相關搶救設備，提升公共服務及城市防災量能。

侯友宜說，宗教界也長期投入文化傳承、品德及生命教育。他舉例，一貫道推動中華文化，瑞芳青雲殿舉辦神農大帝國際研討會，靈鷲山透過國際青年團及兒童學佛營引導青年實踐善行；天主教主顧修女會成立「奇蹟之家」，落實在地安老，基督教晨曦會則持續投入藥癮戒治，協助藥癮者重建生活。

侯友宜也感性表示，這是他任內最後一年以新北市長身分表揚績優宗教團體。現場許多宮廟及宗教團體的董事長、負責人、主委與委員，都是他多年來熟識的老朋友，他不僅能叫出不少人的名字，也清楚記得各自在地方上的付出。

他期盼下一任新北市長同樣重視宗教界，不但要勤走宮廟，也應多拜訪教會、慈善團體及不同信仰組織，了解各團體在地方提供的服務，凝聚宗教界力量。侯友宜說，即使卸任市長後，他仍會持續走訪各地宮廟，與宗教人士一起為新北奉獻愛心。

此次個人奉獻類共有123名宗教人士獲獎，最年長者是92歲的淡水行忠宮總幹事李忠清。李忠清早年長期負責宮務及祭典事務，即使如今已屆高齡，仍維持每天清晨前往廟中敬茶、奉香的習慣，以數十年如一日的行動，延續對信仰及宮廟的承諾。

34歲的鶯歌東陽宮委員陳敬文，是此次最年輕的個人奉獻類獲獎者。他自14歲起便投入宮廟志工服務，至今已有20年，長期參與弱勢關懷、物資發放及廟務活動，並協助培育新進志工，將服務經驗與公益精神傳承給下一代。

服務年資最資深者，則是坪林保安宮委員鐘永富。鐘永富投入宮廟服務長達60年，長期協助廟宇建設、文化推展及地方發展，從青年一路服務至今，也見證宮廟與地方社區數十年來的轉變。

民政局表示，新北宗教團體長期結合信仰與公益，從捐款、物資、公共設備到文化傳承及弱勢照顧，已成為地方安定與城市發展的重要夥伴。未來市府將持續深化與宗教界合作，讓公益關懷及社會教化的力量延續。