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新北表揚績優宗教團體 92歲清晨奉香、34歲志工服務20年

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨秘書長同時也是先嗇宮董事長的李乾龍代表三重先嗇宮上台領獎。記者張策／攝影
國民黨秘書長同時也是先嗇宮董事長的李乾龍代表三重先嗇宮上台領獎。記者張策／攝影

新北市政府今舉辦2026績優宗教團體表揚大會，由市長侯友宜頒發298面獎牌，表揚71家熱心公益、104家推動社會教化的宗教團體，以及123名長期奉獻的宗教人士。去年新北宗教團體公益慈善捐款達4億8231萬元、創歷年新高。

侯友宜表示，宗教信仰不僅能安定人心，更是凝聚公益力量、推動社會向善的重要支柱。新北各宗教團體長期投入弱勢扶助、急難救助、社會教化及公共服務，在政府資源以外，持續照顧市民生活，也為城市注入溫暖。

侯友宜指出，去年新北宗教團體公益慈善捐款總額達4億8231萬元，創下歷年新高，包括板橋慈惠宮、板橋接雲寺、南山福德宮、蘆洲湧蓮寺、樹林鎮南宮、樹林濟安宮、林口竹林山觀音寺及三峽長福巖清水祖師公，投入公益的金額均超過千萬元。

宗教團體的支持也不只反映在捐款數字。蘆洲湧蓮寺捐贈警用偵防及巡邏機車，協助警方維護治安；三重義天宮捐贈垃圾車，三重護山宮捐贈復康巴士；樹林鎮南宮、樹林濟安宮及竹林山觀音寺，則捐贈消防救災車輛、救護車及相關搶救設備，提升公共服務及城市防災量能。

侯友宜說，宗教界也長期投入文化傳承、品德及生命教育。他舉例，一貫道推動中華文化，瑞芳青雲殿舉辦神農大帝國際研討會，靈鷲山透過國際青年團及兒童學佛營引導青年實踐善行；天主教主顧修女會成立「奇蹟之家」，落實在地安老，基督教晨曦會則持續投入藥癮戒治，協助藥癮者重建生活。

侯友宜也感性表示，這是他任內最後一年以新北市長身分表揚績優宗教團體。現場許多宮廟及宗教團體的董事長、負責人、主委與委員，都是他多年來熟識的老朋友，他不僅能叫出不少人的名字，也清楚記得各自在地方上的付出。

他期盼下一任新北市長同樣重視宗教界，不但要勤走宮廟，也應多拜訪教會、慈善團體及不同信仰組織，了解各團體在地方提供的服務，凝聚宗教界力量。侯友宜說，即使卸任市長後，他仍會持續走訪各地宮廟，與宗教人士一起為新北奉獻愛心。

此次個人奉獻類共有123名宗教人士獲獎，最年長者是92歲的淡水行忠宮總幹事李忠清。李忠清早年長期負責宮務及祭典事務，即使如今已屆高齡，仍維持每天清晨前往廟中敬茶、奉香的習慣，以數十年如一日的行動，延續對信仰及宮廟的承諾。

34歲的鶯歌東陽宮委員陳敬文，是此次最年輕的個人奉獻類獲獎者。他自14歲起便投入宮廟志工服務，至今已有20年，長期參與弱勢關懷、物資發放及廟務活動，並協助培育新進志工，將服務經驗與公益精神傳承給下一代。

服務年資最資深者，則是坪林保安宮委員鐘永富。鐘永富投入宮廟服務長達60年，長期協助廟宇建設、文化推展及地方發展，從青年一路服務至今，也見證宮廟與地方社區數十年來的轉變。

民政局表示，新北宗教團體長期結合信仰與公益，從捐款、物資、公共設備到文化傳承及弱勢照顧，已成為地方安定與城市發展的重要夥伴。未來市府將持續深化與宗教界合作，讓公益關懷及社會教化的力量延續。

新北市長侯友宜今出席2026績優宗教團體表揚大會致詞，感謝宗教團體長年投入公益慈善、社會教化及公共服務，攜手市府打造幸福新北。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席2026績優宗教團體表揚大會致詞，感謝宗教團體長年投入公益慈善、社會教化及公共服務，攜手市府打造幸福新北。記者張策／攝影

侯友宜 捐款 新北

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